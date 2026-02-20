Xe chở khách Trung Quốc rơi xuống hồ sâu nhất thế giới vì vỡ băng

Mặt hồ Baikal bị đóng băng dày (Ảnh: SCMP).

Bảy du khách Trung Quốc và một tài xế bị nghi đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt du lịch chạy qua một đoạn đóng băng của hồ Baikal ở vùng Siberia (Nga) rơi xuống nước do lớp băng bên dưới bị vỡ, Thống đốc địa phương Igor Kobzev cho biết ngày 20/2 trên kênh Telegram của ông.

Theo Xinhua, chiếc xe chở tổng cộng 8 du khách Trung Quốc. Một du khách đã thoát ra được, và công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn đang tiếp tục, ông cho biết. Hồ Baikal, hồ nước sâu nhất thế giới, là điểm đến du lịch nổi tiếng của Nga.

Văn phòng công tố khu vực Irkutsk cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và đang điều tra các tình tiết liên quan.

Số lượng khách Trung Quốc tới Nga đã tăng mạnh trong những năm gần đây trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước láng giềng xích lại gần hơn, đồng thời hai bên đã áp dụng chế độ miễn thị thực song phương.

Du khách Trung Quốc đổ về hồ Baikal vào thời điểm này trong năm để trượt băng, đạp xe, đi bộ đường dài, chạy bộ, lái xe, lái phương tiện đệm khí và trượt tuyết trên một không gian băng tuyết mênh mông, hoang sơ.

Hồ Baikal, di sản thế giới được UNESCO công nhận, nằm ở Nga, gần biên giới với Mông Cổ.

Được mệnh danh là “con mắt xanh của Siberia”, hồ này được xem là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới và chứa khoảng 20% lượng nước ngọt chưa đóng băng của toàn cầu. Nguồn nước này được giữ trong vắt nhờ các loài tôm nhỏ có khả năng lọc nước, gọi là epishura.

Vào mùa đông, khi bề mặt hồ đóng băng, du khách có thể nhìn sâu xuống tới khoảng 12m dưới mặt hồ.

Baikal là môi trường sinh sống của hơn 2.500 loài động vật và thực vật, trong đó 80% các loài động vật là đặc hữu, bao gồm loài hải cẩu nước ngọt Baikal bí ẩn, đã sinh sống tại hồ kín này hàng nghìn năm dù cách bờ biển gần nhất hàng trăm km.