Mỹ cảnh báo thời gian đang cạn dần, Iran sẵn sàng đáp trả chưa từng có

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Một hạm đội khổng lồ đang tiến về Iran. Nó đang di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh, sự nhiệt huyết và mục đích rõ ràng. Đây là một hạm đội lớn hơn, dẫn đầu bởi tàu sân bay vĩ đại Abraham Lincoln, so với hạm đội được gửi đến Venezuela. Giống như với Venezuela, hạm đội đã sẵn sàng, quyết tâm và có khả năng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, với tốc độ và vũ lực nếu cần thiết”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/1.

Tổng thống Trump hy vọng Iran sẽ “nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho tất cả các bên”.

“Thời gian đang cạn dần, điều đó thực sự rất quan trọng! Như tôi đã từng nói với Iran trước đây, hãy đạt thỏa thuận! Nhưng họ đã không làm vậy, và đã có "Chiến dịch Búa Đêm", một cuộc tàn phá nghiêm trọng đối với Iran. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng khiến điều đó lặp lại”, ông Trump cảnh báo, nhắc lại cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Bình luận về bài viết của Tổng thống Trump, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc khẳng định Tehran “sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”.

“Nhưng nếu bị ép buộc, Iran sẽ tự vệ và phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, phái đoàn Iran tuyên bố.

Phái đoàn Iran cũng nhắc lại rằng trong các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, hơn 7.000 người Mỹ đã thiệt mạng.

Ngày 27/1, ông Trump tiếp tục tuyên bố “một hạm đội hùng mạnh khác đang tiến về phía Iran”. Theo ông, Iran lẽ ra nên đạt được thỏa thuận ngay từ đầu.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, mang theo hàng chục tiêm kích và gần 5.000 thủy thủ, được hộ tống bởi một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị hệ thống phòng không để bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Mỹ cũng đã điều một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle tới khu vực. Phi đội này thuộc cùng đơn vị từng tham gia các cuộc không kích Iran vào tháng 4/2024. Anh cũng đã điều các tiêm kích Typhoon tới khu vực với vai trò “phòng thủ”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/1 thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày trên toàn bộ khu vực thuộc quyền chỉ huy của lực lượng này, nhằm thể hiện năng lực triển khai nhanh và bảo đảm duy trì lực lượng trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Iran, hôm 28/1 cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran đều sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể cho Washington.

Theo ông Sayyari, Mỹ đang cố gắng đe dọa Iran bằng cách tuyên bố triển khai các lực lượng quân sự đáng kể đến Trung Đông, nhưng quân đội Iran "sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và hệ thống chính trị của đất nước”.