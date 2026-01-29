10 tàu chiến Mỹ hiện diện tại Trung Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Mỹ ngày 28/1 cho biết tổng số tàu chiến của Mỹ tại Trung Đông hiện là 10 chiếc, gần tương đương với lực lượng được điều tới Caribe trước chiến dịch gây chấn động của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

Con số này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sở hữu 3 tàu khu trục và các tiêm kích tàng hình F-35C.

Ngoài ra còn có 6 tàu chiến Mỹ khác hoạt động trong khu vực, gồm 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ.

“Một hạm đội khổng lồ đang hướng tới Iran. Giống với chiến dịch nhằm vào Venezuela, lực lượng này sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, với tốc độ và sức mạnh, nếu cần thiết”, Tổng thống Mỹ đăng trên nền tảng Truth Social ngày 28/1.

Ông nhấn mạnh “thời gian đang cạn dần” và kêu gọi Tehran “hãy đạt thỏa thuận”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ khi các cuộc đàm phán là “chân thành”. Ông nói rằng dù Tehran cởi mở với đàm phán, ông nghĩ đó không phải là “kiểu đối thoại mà Tổng thống Mỹ theo đuổi”.

Liên quan đến việc Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực, ông Ghalibaf cảnh báo Iran sẽ trả đũa nếu bị tấn công, đặt hàng nghìn binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm.

“Có thể ông Trump sẽ phát động một cuộc chiến nhưng ông ấy không kiểm soát được cách nó kết thúc”, lãnh đạo quốc hội Iran nhấn mạnh.

Phái bộ của Tehran tại Liên hợp quốc cũng nêu rõ nước này “sẵn sàng đối thoại” nhưng “nếu bị dồn ép, sẽ tự vệ và đáp trả chưa từng có”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cảnh báo lực lượng vũ trang nước này đã hoàn toàn sẵn sàng đáp trả “ngay lập tức và mạnh mẽ” trước bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào lãnh thổ, không phận hoặc vùng biển của Iran.

“Các Lực lượng Vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng đặt tay trên cò súng để ngay lập tức và mạnh mẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại vùng đất, bầu trời và biển yêu dấu của chúng tôi”, ông Araghchi viết. Bộ Ngoại giao Iran cho biết những phát biểu này là nhằm đáp lại các lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Araghchi đề cập đến “những bài học quý giá rút ra” từ cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, cho rằng những kinh nghiệm này đã tăng cường khả năng của Iran trong việc đáp trả “thậm chí mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và sâu sắc hơn” trước bất kỳ mối đe dọa nào trong tương lai.

Bất chấp những lời lẽ căng thẳng, ông Araghchi tái khẳng định thiện chí của Iran trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân công bằng và bình đẳng.

“Iran luôn hoan nghênh một thỏa thuận hạt nhân cùng có lợi, công bằng và bình đẳng trên cơ sở ngang hàng, và không có ép buộc, đe dọa hay hăm dọa, bảo đảm các quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, và bảo đảm không có vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Araghchi cho biết vũ khí hạt nhân “không có chỗ trong các tính toán an ninh của Iran và Iran chưa bao giờ tìm cách sở hữu chúng”.

Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, đăng trên X: “Hiện tại, không có cuộc đàm phán nào diễn ra với Mỹ, nhưng các thông điệp gián tiếp đang được trao đổi. Nếu họ tuyên bố muốn đàm phán, họ phải ngừng đưa ra các lời đe dọa. Kết quả của các cuộc đàm phán không được định trước”.