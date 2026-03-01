Hé lộ tình tiết mới vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran ngay trong dinh thự

Chân dung Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bị sát hại tại khu nhà riêng của ông ở thủ đô Tehran.

Theo Fars, ông Khamenei bị sát hại “trong văn phòng của ông tại dinh thự của nhà lãnh đạo”, khi ông đang “thực hiện nhiệm vụ” vào thời điểm vụ tấn công xảy ra rạng sáng 28/2.

Hình ảnh vệ tinh từ Airbus cho thấy khói đen bốc lên từ dinh thự của ông Khamenei ở Tehran sau vụ tấn công. Những hình ảnh này dường như cho thấy một số tòa nhà trong khu dinh thự đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Khu nhà này nằm ở trung tâm Tehran, gần trường đại học. Đây là trung tâm ra quyết định và đầu não của giới lãnh đạo thần quyền Iran.

Reuters dẫn lời hai nguồn tin và một quan chức Mỹ cho biết, Israel và Mỹ đã lên kế hoạch tấn công Iran trùng với thời điểm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đang tổ chức cuộc họp với các trợ lý cấp cao.

Israel tuyên bố ông Khamenei đã bị sát hại cùng với các trợ lý cấp cao, bao gồm ông Ali Shamkhani, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, và ông Mohammad Pakpour, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Hai nguồn tin Iran nói với Reuters rằng ông Khamenei đã gặp ông Shamkhani và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Ali Larijani tại một địa điểm được bảo đảm an ninh ngay trước khi các cuộc tấn công bắt đầu.

Một quan chức cấp cao của Israel cũng tiết lộ với Reuters rằng thi thể của Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã được tìm thấy.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên và thiệt hại nặng nề tại khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran trong trận tập kích ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo cấp cao của Iran đã bị sát hại sau khi tình báo xác định được hướng di chuyển của ông.

"Ông ấy không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng ta và, với sự hợp tác chặt chẽ với Israel, ông ấy, hay các nhà lãnh đạo khác đã bị sát hại cùng với ông ấy, không thể kịp hành động”, ông Trump cho biết thêm.

Hai nguồn tin của Mỹ và một quan chức Mỹ tiết lộ thông tin xác nhận cuộc gặp giữa ông Khamenei với các cố vấn cấp cao đã dẫn đến việc Israel và Mỹ khởi động chiến dịch không quân và hải quân nhằm vào Iran.

Quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công cần phải nhắm vào ông Khamenei trước để duy trì yếu tố bất ngờ. Điều này cho thấy Mỹ và Israel có thể tính toán rằng nhà lãnh đạo Iran sẽ sơ tán nếu có cơ hội.

Theo một nguồn tin của Mỹ, ban đầu dự kiến ​​ông Khamenei sẽ tổ chức cuộc gặp vào tối 28/2 tại Tehran. Nhưng tình báo Israel đã phát hiện một cuộc gặp vào sáng 28/2, và các cuộc tấn công đã được đẩy sớm lên, các nguồn tin cho biết.

Các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel trên khắp lãnh thổ Iran đã đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột mới và khó lường. Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các quốc gia Ả rập vùng Vịnh lân cận.

Fars cho biết chính phủ Iran đã tuyên bố 40 ngày quốc tang sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.