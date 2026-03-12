Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố phát động làn sóng tấn công thứ 41 của Chiến dịch True Promise 4 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Iran bắn tên lửa siêu vượt âm đầu đạn 1 tấn vào loạt mục tiêu Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Trong tuyên bố hôm 12/3, IRGC cho biết: “Chiến dịch được thực hiện bằng cách phóng hơn 10 tên lửa Khorramshahr hạng nặng và cực mạnh với khả năng mang nhiều đầu đạn, tên lửa Qadr có khả năng mang nhiều đầu đạn, tên lửa Kheybar Shekan với đầu đạn nặng 1 tấn, tên lửa siêu vượt âm Fattah với đầu đạn 1 tấn, cùng với UAV tấn công”.

IRGC cho biết họ đã tấn công một điểm tập kết của lực lượng Mỹ trên đường Sheikh Zayed, đồng thời đánh trúng căn cứ không quân Ahmed al-Jaber tại Kuwait bằng tên lửa siêu vượt âm Fattah.

Theo IRGC, khu lưu trú của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại căn cứ không quân Al-Dhafra ở Abu Dhabi, các căn cứ cơ động của Mỹ tại Iraq, cùng với địa điểm tập trung của lực lượng Israel tại Tel Aviv, đã bị tấn công liên tục, có mục tiêu và hiệu quả bằng toàn bộ các loại tên lửa Khorramshahr, Qadr và Kheybar Shekan.

“Tại giai đoạn này của cuộc chiến, IRGC đã điều chỉnh kế hoạch tấn công và nắm quyền kiểm soát việc quản lý chiến trường, theo cách tương xứng với các chiến thuật và hành động của quân đội Mỹ và Israel”, tuyên bố nêu rõ.

“Phạm vi hoạt động của chúng tôi rộng hơn so với đối thủ. Sự đáp trả đối với đối thủ sẽ được thực hiện ở bất kỳ cấp độ nào mà không có sự kiềm chế", tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, quân đội Iran đã thông báo về một chiến dịch UAV nhằm vào các căn cứ quan trọng của Israel.

Theo tuyên bố quân sự chính thức, các cuộc tấn công đã nhắm vào: căn cứ không quân Palmachim, căn cứ không quân Ovda và một cơ sở lớn của cơ quan an ninh nội địa Shin Bet gần Tel Aviv.

Người phát ngôn quân đội, Chuẩn tướng Akraminia, cho biết việc phá hủy một số phần trong hệ thống radar của đối phương đã cải thiện đáng kể điều kiện tác chiến cho lực lượng Iran.

Chiến dịch True Promise 4 được phát động ngay sau khi Washington và Tel Aviv bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng trước.

Trong khi đó, Quân đội Israel ngày 12/3 cho biết họ đã tấn công một địa điểm tại Iran mà họ cáo buộc đã được Tehran sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

“Không quân Israel, hành động dựa trên tình báo chính xác của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã tấn công thêm một địa điểm thuộc chương trình hạt nhân của Iran”, quân đội cho biết, đồng thời khẳng định “khu phức hợp Taleghan được Iran sử dụng để thúc đẩy các năng lực quan trọng nhằm phát triển vũ khí hạt nhân".

Khu phức hợp Taleghan nhiều khả năng chỉ một cơ sở tại Parchin, phía đông nam Tehran. Một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, gần đây cho rằng Tehran dường như tiến hành các hoạt động quân sự bí mật tại đây.

Quân đội Israel cho biết: “IDF gần đây đã xác định Iran đã tiến hành các bước nhằm khôi phục khu phức hợp sau khi địa điểm này bị tấn công vào tháng 10/2024".

Trước đó, trong tháng 3, quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công 1 cơ sở hạt nhân ngầm tại Iran, nơi họ nói rằng các nhà khoa học đang “bí mật” phát triển một thành phần then chốt cho vũ khí hạt nhân.

Iran nhiều lần bác bỏ họ có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân, cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ. Iran khẳng định họ có quyền được phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.