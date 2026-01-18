Indonesia tìm thấy mảnh vỡ máy bay chở 11 người gặp nạn

Lực lượng cứu hộ Indonesia phát hiện các mảnh vỡ rải rác gần đỉnh núi Bulusaraung (Ảnh: Daily News).

Chiếc máy bay nhỏ đang trên đường từ Yogyakarta trên đảo Java của Indonesia đến Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi thì biến mất khỏi radar vào hôm 17/1.

Theo các nguồn tin, các mảnh vỡ này được tìm thấy nằm rải rác ở nhiều địa điểm quanh núi Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi hôm 18/1.

Một đội cứu hộ trên trực thăng của không quân đã phát hiện ra thứ dường như là cửa sổ nhỏ của máy bay trong một khu rừng trên sườn núi Bulusaraung, theo ông Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi cho biết.

"Đội trực thăng nhìn thấy mảnh vỡ cửa sổ máy bay lúc 7h46. Đến 7h49, chúng tôi phát hiện những mảnh vỡ lớn nghi là phần thân máy bay", Andi Sultan, quan chức thuộc cơ quan cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi, nói.

Phần đuôi máy bay sau đó được nhìn thấy ở chân núi Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi. Ngọn núi này nằm cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 1.500km về phía đông bắc.

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến các địa điểm phát hiện mảnh vỡ máy bay, nhưng ông Sultan cho hay công việc tìm kiếm nạn nhân bị cản trở vì sương mù dày đặc và địa hình đồi núi.

“Việc phát hiện ra các phần chính của máy bay đã thu hẹp đáng kể khu vực tìm kiếm và cung cấp manh mối quan trọng để siết chặt khu vực tìm kiếm", ông Anwar cho hay. “Các đội tìm kiếm và cứu hộ chung của chúng tôi hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm các nạn nhân, đặc biệt là những người có thể vẫn còn sống".

Máy bay gặp nạn, loại máy bay phản lực cánh quạt ATR 42-500, do Hãng Hàng không Vận tải Indonesia (Indonesia Air Transport) vận hành và được thấy xuất hiện lần cuối tại khu vực Leang-Leang thuộc Maros, một huyện miền núi của tỉnh Nam Sulawesi.

Trên máy bay có 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách thuộc Bộ Hàng hải và Thủy sản, những người đang thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hải trên không.

Các đội cứu hộ trên bộ và trên không tiếp tục di chuyển về phía hiện trường vụ tai nạn vào hôm 18/1 bất chấp gió mạnh, sương mù dày đặc và địa hình dốc, hiểm trở đã làm chậm quá trình tìm kiếm, theo tướng Bangun Nawoko, Tư lệnh quân khu Hasanuddin của Nam Sulawesi.

Hình ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia công bố hôm 18/1 cho thấy các nhân viên cứu hộ đang đi bộ dọc theo một sườn núi dốc, hẹp, bị bao phủ bởi sương mù dày đặc để tiếp cận các mảnh vỡ rải rác.

Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào vận tải hàng không và phà để kết nối hơn 17.000 hòn đảo. Quốc gia Đông Nam Á này đã phải hứng chịu nhiều tai nạn giao thông trong những năm gần đây, từ tai nạn máy bay và xe buýt đến các vụ chìm phà.