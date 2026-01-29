Máy bay chở nghị sĩ rơi ở Colombia, 15 người thiệt mạng

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Ocana, Colombia (Ảnh: EPA).

Tai nạn máy bay xảy ra vào trưa ngày 28/1 giờ địa phương ngay trước khi đáp xuống đô thị Ocana gần đó theo kế hoạch, hãng hàng không nhà nước Satena cho biết.

Nguồn tin cho biết thêm, máy bay Beechcraft 1900 động cơ phản lực cánh quạt đôi cất cánh từ thành phố biên giới Cucuta của Colombia, một khu vực biên giới với Venezuela, nhưng chỉ sau 12 phút đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Chuyến bay dự kiến kéo dài 23 phút đến thị trấn Ocana, do hãng hàng không Satena vận hành.

Theo các nguồn tin, dòng máy bay Beechcraft 1900 đã ngừng sản xuất từ năm 2002, với tổng cộng gần 700 chiếc xuất xưởng.

Trên máy bay có hai thành viên tổ lái và 13 hành khách. Nghị sĩ Diogenes Quintero và các thành viên trong nhóm của ông đã có mặt trên máy bay. Trên máy bay còn có ông Carlos Salcedo, một ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử vào tháng 3 tới, theo danh sách hành khách do hãng hàng không công bố.

"Không có ai sống sót", quan chức thuộc cơ quan hàng không Colombia nói và cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể.

Satena không cho biết nguyên nhân vụ tai nạn và nói thêm rằng đèn báo hiệu khẩn cấp của máy bay đã không được kích hoạt.

Hình ảnh do truyền thông địa phương công bố cho thấy hiện trường máy bay gặp nạn, bao gồm cả những hư hại đáng kể đối với thân máy bay.

Khu vực máy bay rơi là một vùng núi trồng cây coca, nguyên liệu thô để sản xuất cocaine, và là nơi hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Đây là khu vực hiểm trở, nhiều cây cối rậm rạp, nằm ở phần phía đông của dãy núi Andes và có thời tiết thất thường. Nhiều nông thôn xung quanh vùng hiện do nhóm phiến quân ELN kiểm soát.

Chính phủ Colombia đã điều động lực lượng thuộc không quân đến hiện trường.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những nạn nhân. "Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những người thiệt mạng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân", Tổng thống nói.