Hy Lạp phản ứng mạnh vì vũ khí nghi của Ukraine xâm nhập vùng biển

USV bị Hy Lạp phát hiện ở vùng biển (Ảnh: iefimerida).

Phương tiện mà Hy Lạp cáo buộc là của Ukraine, đã được các ngư dân phát hiện ngoài khơi đảo Lefkada ngày 7/5, làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp Lana Zochiou ngày 3/6 cho biết các quan chức nước này đã trực tiếp nêu vấn đề với phía Ukraine và các đối tác quốc tế sau cuộc điều tra về chiếc xuồng không người lái, mà Athens cho rằng đã “đe dọa nghiêm trọng hoạt động hàng hải”.

Theo Bộ Ngoại giao Hy Lạp, Ngoại trưởng Giorgos Gerapetritis đã thông báo kết quả điều tra cho Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas, liên hệ với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và thảo luận vấn đề với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bên lề cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU tại Limassol.

Hy Lạp cũng đã gửi các công hàm phản đối chính thức tới Kiev vào các ngày 28 và 29/5, cả bằng lời nói và văn bản, tại Athens và Kiev.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi công khai tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy phương tiện này có liên quan đến các chiến dịch xuồng không người lái của hải quân Ukraine.

Trong các công hàm phản đối, Hy Lạp cho rằng sự hiện diện của phương tiện này đã gây nguy hiểm cho giao thông hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc gây thiệt hại môi trường.

Athens cũng cảnh báo rằng việc mở rộng các hoạt động quân sự sang Địa Trung Hải, khu vực mà họ mô tả là “cách rất xa tiền tuyến thực tế của cuộc chiến”, có thể làm suy yếu an ninh quốc gia của Hy Lạp và gây tổn hại cho nền kinh tế nước này.

Trong khi tái khẳng định Ukraine có quyền tự vệ, Hy Lạp nhấn mạnh rằng quyền đó “không thể biện minh cho những hành động như vậy”.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với sự hiện diện của các xuồng không người lái có vũ trang trong vùng biển nước này và kêu gọi Ukraine không thực hiện các hành động tương tự trong tương lai.