Ukraine báo động khi "cỗ máy quân sự" Nga tăng tốc

Một tên lửa Iskander của Nga (Ảnh: Quân đội Nga).

Sản lượng tên lửa đạn đạo hằng tháng của Nga với các tổ hợp Iskander và Kinzhal hiện đã vượt sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE mà Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất cho hệ thống phòng không Patriot.

Ukraine đang phụ thuộc vào các tên lửa PAC-3 MSE do Mỹ cung cấp để đánh chặn chính những loại tên lửa này, chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Katkov cho biết trên kênh truyền hình Suspilne.

Những tính toán mà ông Katkov đưa ra dựa trên dữ liệu công khai của tình báo Ukraine và Lockheed Martin. Theo số liệu của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), ngành công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất khoảng 60 tên lửa đạn đạo Iskander-M mỗi tháng, cùng với 10 tên lửa Kinzhal, tương đương tổng cộng khoảng 70 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Trong khi đó, Lockheed Martin đã bàn giao 620 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE trong cả năm 2025, tương đương khoảng 56 quả mỗi tháng. Trên thực tế, để đánh chặn một quả tên lửa Iskander của Nga, Ukraine cần phải phóng đồng loạt 2-3 quả tên lửa PAC-3. Điều này khiến mức độ chênh lệch càng thêm mở rộng, làm gia tăng áp lực lên Ukraine.

“Nga không gặp vấn đề gì với tên lửa đạn đạo, bởi họ sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo cho tổ hợp tên lửa Iskander hơn số tên lửa Patriot mà Mỹ sản xuất trong cùng khoảng thời gian", ông Katkov nói.

Ông cho biết thêm rằng quân đội Nga đang sử dụng các tên lửa đạn đạo gần như ngay sau khi chúng được xuất xưởng.

Nhận định này được đưa ra sau khi Nga tiến hành một cuộc tập kích đường không phối hợp trong đêm nhằm vào Ukraine bằng 729 tên lửa và UAV, trong đó Kiev là mục tiêu chính.

Tên lửa đạn đạo chiếm tỷ trọng đáng kể trong đợt tập kích tên lửa quy mô lớn mà Nga tiến hành nhằm vào Ukraine. Đây là vũ khí rất khó đánh chặn và Ukraine chỉ có tên lửa Patriot để có thể đối phó hiệu quả.

Ukraine hiện tiêu thụ khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng, và Không quân Ukraine mô tả tình trạng nguồn cung hiện nay ở mức rất thấp.

Cuộc chiến với Iran cũng đã làm hao hụt thêm kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cảnh báo các đồng minh rằng nguồn cung vũ khí Mỹ dành cho Ukraine có thể bị gián đoạn trong những tháng tới.

Trong khi Nga tăng tốc "cỗ máy quân sự" để cho ra lò ngày càng nhanh hơn các tên lửa đạn đạo khó đánh chặn, Ukraine đang thực sự rơi vào thế khó. Họ không thể chủ động sản xuất tên lửa Patriot, mà phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, Nga đang sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev để khai thác tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine.

Tình hình trở nên cấp thiết tới mức giới chức Ukraine đã liên tục kêu gọi Mỹ tiếp tục cung cấp tên lửa Patriot trong những ngày qua.

Yuri Ignat, người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết: “Nếu nói về việc đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, thì ngoài các hệ thống Patriot, hiện Ukraine không có bất kỳ phương tiện nào khác có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Vì vậy, chúng tôi đang đối mặt với tình trạng cực kỳ đáng lo ngại liên quan đến kho dự trữ tên lửa đánh chặn.

Mặt khác, Nga cũng đã phát đi cảnh báo sẽ nhằm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine, khiến áp lực tiếp tục gia tăng.