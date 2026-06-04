Ông Zelensky cảnh báo sa thải quan chức vì chậm vận hành tên lửa Patriot

Hệ thống Patriot (Ảnh: AFP).

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt các hệ thống phòng không, khi sự chú ý và nguồn lực của Mỹ đã chuyển đáng kể sang xung đột ở Trung Đông.

“Tôi đã chủ trì một cuộc họp về các biện pháp bổ sung nhằm cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ở cấp chính trị cao nhất về việc mua các hệ thống Patriot, và thỏa thuận này đang chờ được triển khai ở các cấp độ tài chính, pháp lý và kỹ thuật. Quá trình này đã kéo dài quá lâu", ông viết trên Telegram.

Ông Zelensky cho biết cuộc họp có sự tham gia của đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia cùng Văn phòng Tổng thống.

Ông nhấn mạnh hợp đồng cung cấp Patriot phải được đẩy nhanh tiến độ và “các quan chức liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc đạt được kết quả”.

“Đáng tiếc là đến thời điểm hiện tại, ngay cả nền tảng pháp lý cho hợp đồng này vẫn chưa được hoàn tất. Tôi đã đặt ra thời hạn cuối cùng: một tuần để hoàn thành mọi bước chuẩn bị. Tôi mong nhận được báo cáo vào cuối tuần này, phải có sự rõ ràng về việc thực hiện thỏa thuận Patriot của chúng ta, hoặc sẽ có những quyết định nhân sự nghiêm khắc", ông Zelensky nói thêm.

Sau đó trong ngày 3/6, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đạt được thỏa thuận với Mỹ và các đồng minh khác để mua các hệ thống phòng không Patriot.

“Thời gian chờ đợi để nhận Patriot được tính bằng nhiều năm. Chúng tôi có thể chỉ bắt đầu nhận được gói Patriot mới này vào khoảng năm 2030, điều mà tôi không thể chấp nhận... Vì vậy đã có thỏa thuận với một số quốc gia sẵn sàng nhường vị trí của họ trong hàng chờ để chúng tôi có thể nhận được một hệ thống Patriot. Nhưng chỉ có thể tiếp quản vị trí đó nếu đã thanh toán hợp đồng. Và chúng tôi phải trả tiền cho nó", ông cho hay.

Ukraine ban đầu không thể thanh toán cho các hệ thống phòng không này do việc giải ngân khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu bị chậm trễ hồi đầu năm nay, theo ông Zelensky.

Tháng 4 vừa qua, ông Zelensky cho biết nguồn cung tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đang ở trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

“Tình trạng thiếu hụt hiện nay đã nghiêm trọng đến mức không thể tồi tệ hơn được nữa”, ông nói, đồng thời cho rằng cuộc chiến tại Trung Đông đang tác động tiêu cực đến Ukraine và làm giảm cơ hội nhận được viện trợ quân sự.

Cũng trong tháng đó, ngày 16/4, ông Zelensky đã chỉ đạo Tư lệnh Không quân Ukraine liên hệ với các đối tác đã cam kết cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot và các nền tảng phòng không khác, trong bối cảnh tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn ngày càng trầm trọng.

Đến tháng 5, ông Zelensky cũng đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3/6 cảnh báo nguy cơ cuộc chiến ở Ukraine leo thang là “có thật”, trong bối cảnh Kiev liên tục tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu này được đưa ra sau khi UAV Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ 2 của Nga để trả đũa Moscow.

“Ukraine ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga", ông Rubio nói trước một tiểu ban phân bổ ngân sách của Thượng viện.

Ông nói thêm: “Đó là một trong những điều nhắc nhở chúng ta vì sao việc cố gắng chấm dứt cuộc chiến này là rất quan trọng, nếu có thể, bởi nguy cơ leo thang là có thật, và thực tế hơn nhiều so với hai năm trước.”

Trước đó, khi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio bày tỏ sự thất vọng về việc chưa đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến.