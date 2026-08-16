Phản ứng của Qatar khi Iran đòi thả 3 phi công bị bắt trong vụ rơi Su-24

Tiêm kích Sukhoi Su-24M Fencer D hạ cánh xuống đường băng trong một cuộc tập trận của Không quân Iran tại căn cứ không quân Shahid Lashkari ở Tehran (Ảnh: Getty).

Giới chức Iran ngày 15/8 kêu gọi trả tự do cho 3 phi công mà họ cho rằng đã bị lực lượng Qatar bắt giữ hồi tháng 3 trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

“3 phi công Iran đã bị lực lượng Qatar bắt sống sau khi các máy bay chiến đấu Su-24 của họ rơi trong cuộc chiến”, Tướng Mohammad Bagherzadeh thuộc lực lượng vũ trang Iran cho biết.

Theo tướng Bagherzadeh, 3 phi công gồm Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Behraveshian đã bị lực lượng Qatar giam giữ trong 6 tháng. Ông Bagherzadeh cho biết các phi công không được phép gặp hoặc liên lạc với gia đình.

Ông Bagherzadeh tuyên bố 2 máy bay ném bom Su-24 của Iran đã bị bắn hạ sau khi tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Theo ông Bagherzadeh, các phi công Iran đã nhảy dù thoát hiểm và một người đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh tuyên bố này.

Qatar đã bác bỏ tuyên bố của giới chức Iran.

“Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những tuyên bố đang lan truyền liên quan đến việc giam giữ các phi công Iran. Chúng tôi ngạc nhiên trước những phát biểu gây hiểu lầm này vào thời điểm hiện tại, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao và sáng kiến đang được tiến hành nhằm giảm căng thẳng trong khu vực”, Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết.

Ông Al-Ansari cũng cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ Qatar đã tìm kiếm hài cốt của phi công và trao đổi với Iran để phối hợp bàn giao hài cốt của một trong số các phi công. Ông nói rằng Qatar đã mời Iran tham gia cuộc họp cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động này vào tháng 4, nhưng không nhận được phản hồi.

Đây dường như là lần đầu tiên Iran cáo buộc Qatar giam giữ các phi công nước này. Chỉ 2 tuần trước, quân đội Iran cho biết họ đang nỗ lực xác định số phận của các phi công.

Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran hôm nay dẫn lời tướng Iran Bagherzadeh cho biết, một nhóm chuyên gia thuộc lực lượng không quân Iran đã chờ đợi nhiều tháng nay để được vào Qatar và tiến hành điều tra thực địa.

Ông khẳng định do "các hành động cản trở và sự trì hoãn từ phía quan chức Qatar", các phi công Iran vẫn chưa thể trở về nước. Ông Bagherzadeh cho rằng chính phủ Qatar cần cho phép nhóm chuyên gia Iran đến nước này.

Cuộc chiến tại Trung Đông bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Sau đó, Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.

Để đáp trả trực tiếp hành động của Mỹ và Israel, 2 máy bay ném bom Su-24 của Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) đã xuyên qua mạng lưới radar tiên tiến và hệ thống phòng không hiện đại của đối phương, tiến hành tập kích căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar vào đầu tháng 3.

Trên đường trở về, khi bay qua Vịnh Ba Tư, các máy bay Iran bị hệ thống phòng không của đối phương tấn công và bị rơi.

Căn cứ Al Udeid ở Qatar là nơi đồn trú của các đơn vị tiền phương thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cùng lực lượng không quân và lực lượng tác chiến đặc biệt. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực.