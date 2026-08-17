Lính cứu hỏa Ukraine tại hiện trường một vụ tấn công của Nga vào Kiev (Ảnh: Reuters).

Nga khôi phục huyết mạch hậu cần đến Crimea

Kênh Rybar đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp trên khắp Ukraine.

Tại Kiev, mục tiêu bao gồm các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu công nghiệp Podil-Kurenivka. Ở Poltava, lực lượng Moscow tập kích khu vực bồn chứa nhiên liệu của nhà máy lọc dầu Kremenchuk và nhà máy luyện kim ArcelorMittal ở Kryvyi Rih thuộc vùng Dnipropetrovsk.

Quân đội Ukraine (AFU) một lần nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga. Sau cuộc tập kích, hỏa hoạn bùng phát tại các khu kho bãi ở Domodedovo và Koledino nhưng không có thương vong. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Rostov, cũng như vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Donetsk và Crimea. Một số báo cáo cho thấy "hành lang trên bộ" từ Kherson dẫn đến bán đảo đã được Nga khôi phục ổn định.

Tại mặt trận Slobozhanske, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF giải tỏa thành công Kudievka sau nhiều ngày càn quét. Việc này giúp bảo đảm an toàn cho sườn trái của các đơn vị Moscow đang tiến về phía Kozacha Lopan, đồng thời tạo điều kiện cho cuộc tấn công vào khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine gần Bugaevka và Goptovka.

Tại mặt trận Burluk (Kharkov), lính xung kích Nga đã giao tranh trong khu vực Kupino. Kiev đang tiến hành phản công và nỗ lực ngăn chặn việc mất vị trí tại ngôi làng này. Nếu giành được nơi đây, lực lượng Moscow sẽ có thể siết chặt hơn nữa thế gọng kìm bao vây các đơn vị Ukraine ở Varvarovka - Serdobino.

Trên đường tiến về Kramatorsk, một thị trấn nằm ngay sát thành phố đã bị RFAF kiểm soát, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng Ukraine có thể rơi vào vòng vây rộng lớn khi quân đội Nga tiến công theo các mũi tên đỏ, khép dần "miệng túi" (Ảnh: Rybar).

Ukraine tập kích ồ ạt vào Moscow

Kyiv Independent đưa tin, UAV Ukraine tập kích hàng loạt mục tiêu trên khắp vùng Moscow vào rạng sáng 16/8, gây hư hại cho một nhà kho thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu của Nga.

Thống đốc vùng Moscow, ông Andrey Vorobyov, cho biết, một đám cháy bùng phát tại kho hàng của Wildberries ở làng Koledino, gần Moscow. Kênh Exilenova Plus đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại cảnh cuộc tấn công diễn ra.

Tại thành phố Domodedovo, khu phức hợp sản xuất và hậu cần Severnoye Domodedovo cũng bốc cháy trong đợt tấn công này.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận vụ tấn công vào kho hàng của Wildberries, đồng thời lưu ý rằng đây là cơ sở lớn nhất của công ty với diện tích 250.000m2. "Ukraine đã vô hiệu hóa 7 trong số 10 trung tâm hậu cần lớn nhất của Wildberries", Bộ này cho biết.

Hỏa hoạn lớn bùng phát dữ dội tại tổ hợp sản xuất và logistics Severnoye Domodedovo gần Moscow sau đòn tập kích của Ukraine (Video: Exilenova+)..

Theo ông Vorobyov, đây là "một trong những cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất (nhắm vào tỉnh Moscow) trong thời gian gần đây".

Dấu hiệu mặt trận Orekhov nóng lên

Kênh AMK Mapping cho biết, các hoạt động tấn công của quân đội Nga nhằm vào Orekhov thuộc mặt trận Zaporizhia đã bắt đầu. Mặc dù quy mô cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có sự hoạt động mạnh mẽ của các nhóm binh sĩ Nga tại khu vực phía nam thành phố cũng như ở thị trấn Mala Tokmachka.

Trinh sát - đặc nhiệm Nga, hoạt động từ đầu tuần trước, đã thăm dò và xác định được các tuyến đường an toàn hơn để phục vụ cho chiến dịch đột kích.

Quân đội Nga tiến về Orekhov theo các mũi tên đỏ, tuy nhiên khu vực này chưa có thay đổi đột biến (Ảnh: AMK Mapping).

Các hình ảnh mới xác nhận giao tranh đang diễn ra tại Orekhov. Đồng thời, có thông tin cho biết chiến tuyến ở phía đông thành phố đang dịch chuyển dần về hướng Novoandriivka, kênh Military Summary đưa tin.

Ngoài ra, RFAF được cho là đã đạt kết quả tích cực trong tuần qua, kiểm soát thêm một số làng mạc và thị trấn tại Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk kèm theo bằng chứng khách quan.

Kênh Readovka cho hay, Tập đoàn quân hợp thành số 29 thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương ở phía bắc Khristoforovka và tiến vào Novoye Pole.

Trong quá trình giao tranh, các đơn vị Moscow đã chiếm giữ ngôi làng và rà soát, làm chủ hơn 100 tòa nhà.

Việc RFAF kiểm soát Novoye Pole là bước tiếp nối tất yếu sau thành công ở Khrystoforovka và phát triển đà tấn công từ các khu vực Volnoye và Blagovatnoye. Các đơn vị Kiev đang rơi vào tình thế bị bao vây một phần tại khu vực hình tam giác giữa Bratskoye, Andreyevka và Gerasimovka.

Hành lang còn lại để binh sĩ Ukraine thoát khỏi vòng vây chỉ dài khoảng 2km và có nguy cơ bị khép kín bất cứ lúc nào. Việc thoát khỏi khu vực này sẽ cực kỳ khó khăn. Chính từ khu vực Novoye Pole và ngôi làng lân cận Khrystoforivka, AFU trước đó đã thực hiện nhiều đợt phản công mạnh mẽ, nhưng nay họ đã mất quyền kiểm soát các vị trí này.

Từ Konstantinovka, Nga tiến về Druzhkovka

Theo kênh Readovka, đầu tuần trước, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công tại Alekseevo-Druzhkovka, tiến sâu khoảng 1km vào khu vực đông bắc ngôi làng, giành được các vị trí dọc theo bờ phải sông Krivoy Torets.

Xa hơn về phía đông, các đơn vị Moscow tiến vào Izhevka, nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Việc kiểm soát một cứ điểm tại ngôi làng này có thể giúp phong tỏa hiệu quả khu vực phòng thủ nằm ở phía bên phải, dọc theo các con sông Popasnoye, Podolskoye và Chervonoye.

Về phía tây, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Toretskoye, mở đường cho cuộc tấn công hướng tới Petrovka và Rayskoye. Khoảng cách từ Toretskoye đến Druzhkovka là chưa đầy 5km. Nếu tiếp tục đạt được thành công tại các khu vực này, họ sẽ có cơ hội bao vây chặt hơn nữa lực lượng Kiev trên những cánh đồng quanh Nikolaipol.

Quân đội Ukraine đang phòng thủ tích cực. Có vẻ như Bộ chỉ huy Moscow nhận thấy đột phá trực diện không phải là phương án tối ưu và quyết định chờ đợi cho đến khi lực lượng của họ xâm nhập được vào hậu phương của AFU.

Sau chiến thắng Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục có những bước tiến mới về phía thành phố Druzhkovka. Các vạch màu vàng thể hiện phòng tuyến kiên cố của Ukraine (Ảnh:Readovka).

Cuối tuần qua, lực lượng Moscow đã giải tỏa Novonikolaevka, mở ra những cơ hội mới để tiến về phía Novogrigorovka. Giao tranh cũng đang diễn ra tại làng Raiskoe. Một khi AFU thất thủ tại các khu định cư này, RFAF sẽ có bàn đạp thuận lợi để tiến vào Druzhkovka từ phía nam và tây nam. Khoảng cách từ Raiskoe đến Druzhkovka là khoảng 1km, kênh Readovka cho hay.

Quân đội Nga đang có những bước tiến đáng kể trên cùng lúc ở 2 mặt trận Dobropolia và Druzhkovka. Các vạch màu vàng thể hiện tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine (Ảnh: Readovka).

Tình hình hỗn loạn tại Kupyansk

Do sự chú ý của dư luận và truyền thông đang tập trung vào các khu vực khác trên tiền tuyến, Kupyansk ít được nhắc đến dù giao tranh tại đây vẫn diễn ra với cường độ cao. Hệ quả là, bản đồ tác chiến do phía Nga và Ukraine công bố ngày càng có sự khác biệt lớn, vì thiếu khả năng kiểm chứng và đối chiếu thông tin từ cộng đồng OSINT (tình báo nguồn mở), kênh AMK Mapping nhận định.

Trong vài tuần qua, AMK Mapping đã xác minh được tình hình thực tế dựa trên thông tin từ binh sĩ Nga tại mặt trận và dữ liệu nguồn mở. Dưới đây là diễn biến hiện tại, tuy nhiên, cũng như thường lệ, thông tin vẫn có biên độ sai số lớn do tính chất biến động liên tục của chiến tuyến hiện nay.

Lực lượng Moscow vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực phía đông thành phố, bất chấp tuyên bố ngược lại từ phần lớn các nguồn tin ủng hộ Kiev. Sự hiện diện của binh sĩ Ukraine tại đây rất hạn chế và không đáng kể, không đủ để ngăn cản đối phương duy trì quyền kiểm soát các khu vực đô thị. Từ vị trí này, RFAF đang tập trung quân và tấn công theo nhiều hướng về phía nam, nhắm vào Kupyansk-Vuzlovyi, mặc dù họ gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được kết quả đáng kể.

Tại tây bắc Kupyansk, Bộ chỉ huy Kiev đã điều động quân tiếp viện để thực hiện hàng loạt đợt phản công và càn quét nhằm đẩy lùi sự hiện diện ngày càng tăng của đối phương.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi RFAF tái chiếm các quận phía đông, tạo điều kiện cho họ đưa một lượng lớn binh sĩ vượt sông Oskil vào trung tâm thành phố.

Thông tin trái chiều liên tục xuất hiện ở Kupyansk, giao tranh diễn ra ác liệt. Quân đội Nga đột phá theo các mũi tên đỏ, giành được nhiều vị trí ở phía đông thành phố và dần khôi phục thế trận (Ảnh: AMK Mapping).

Sau đợt phản công, lực lượng Kiev đã giành lại nhà máy bánh mì, các tòa nhà chung cư và một số vị trí quanh sân vận động. RFAF đang tích cực phản công từ trung tâm thành phố nhằm tái chiếm khu nhà cao tầng và sân vận động.

Tại các quận phía tây và tây nam Kupyansk, quân đội Ukraine phản công, ngăn chặn các đợt xâm nhập của Nga, giành lại quyền kiểm soát ga đường sắt Kupyansk cùng một số khu dân cư lân cận. Trong khi đó, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát tại trung tâm thành phố, tái chiếm tòa nhà hành chính và tiến tới khu vực chợ trung tâm từ hướng bắc.

Sau đó, binh sĩ Nga bắt đầu thâm nhập theo những nhóm nhỏ vào khu chung cư cao tầng ở phía tây nam, các khu dân cư phía nam, cũng như khu dân cư nằm ở phía bắc ga đường sắt.

Yếu tố này, kết hợp với hỏa lực dữ dội của Nga, đang ngăn cản Ukraine tái lập chỗ đứng tại trung tâm thành phố. Dường như mọi nỗ lực phản công của AFU gần đây xuất phát từ khu vực nhà ga đều đã bị đẩy lùi.

Như thường lệ, bản đồ của cả Nga và Ukraine đều không phản ánh đúng thực tế, và sự thật nằm ở đâu đó giữa hai luồng thông tin này. Bất kỳ ai thực sự theo dõi cuộc chiến đều hiểu rõ rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Kupyansk là không thực tế. Tuy nhiên, bản đồ của DeepState (phía Ukraine) còn phi lý hơn, vốn mâu thuẫn với mọi dữ liệu hiện có.

Không quân Nga dồn dập ném bom các vị trí Ukraine trong vùng đô thị, "làm mềm" chiến trường cho các mũi xung kích tiến lên (Video: Telegram).

Vành đai pháo đài Sloviansk - Kramatorsk rung lắc dữ dội

Lực lượng Moscow đã giành được Vasyutinskoye, một vị trí then chốt trên đường tiếp cận cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk. Cuộc tấn công vào ngôi làng được phát động từ Tikhonovka, với sự hỗ trợ từ Malinovka lân cận - nơi họ đã kiểm soát trước đó.

Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định rằng việc giành Vasyutinskoye sẽ mở ra con đường tấn công trực diện vào chính cụm đô thị này. Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục giữ vững các cứ điểm lân cận ở phía bắc và tích cực phản công ở xa hơn về phía nam. Dù vậy, quân đội Nga đang tiến vào khu vực này và kiểm soát Pershomaryovka.

Sau khi giải tỏa ngôi làng này, RFAF có cơ hội bắt đầu trận chiến giành vùng ngoại ô Kramatorsk, tiếp cận sân bay cùng tên, hoặc triển khai lực lượng về phía tây bắc tới khu định cư kiểu đô thị Belenkoye nằm giáp ranh thành phố.

Quân đội Nga đột phá từ nhiều hướng, chuẩn bị bàn đạp kỹ lưỡng cho đòn tấn công tổng lực vào cụm pháo đài Sloviansk - Kramatorsk của Ukraine (Ảnh: Military Summary).

"Nút cổ chai" ở Kharkov dần bị siết chặt

Ở phía đông bắc vùng Kharkov, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía một trung tâm hậu cần quan trọng của đối phương. Vào đầu tháng 8, họ đã củng cố vị trí dọc theo tuyến Ustinovka - Ivashkino nằm ở sườn phía đông khu vực "nút cổ chai", sau đó các nhóm xung kích nhỏ dần tiến sâu hơn vào hệ thống phòng thủ của đối phương.

Trong quá trình giao tranh, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF giành được Aniskino và sau đó đánh bật đối phương khỏi Vodyanoye.

Việc kiểm soát Vodyanoye đã đưa các đơn vị Moscow tới vùng ngoại ô Olkhovatka, một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine trên mặt trận này.

Quân đội Nga đã hoàn toàn làm chủ trung tâm hậu cần Bely Kolodez của Ukraine trên mặt trận Kharkov. Phối hợp với cánh quân đang đột phá từ phía đông, lực lượng Moscow có thể bao vây đối phương trên một khu vực rộng tới 500km2 (Ảnh: Readovka).

Đáng chú ý là sau khi chiếm được Aniskino và Vodyanoye, thế trận bao vây một phần đang dần hình thành trong khu vực, bao trùm các đơn vị Kiev ở phía bắc sông Plotva. Olkhovatka thất thủ có thể sẽ tước đi của AFU một cứ điểm quan trọng và một trạm hậu cần khác tại khu vực "nút cổ chai" đang dần bị siết chặt.

Nếu thành công, quân đội Nga sẽ có thể tiếp cận ngôi làng Chernoye. Đây là một trong 4 khu dân cư còn lại mà nếu giữ được, sẽ cho phép Ukraine rút quân khỏi vòng vây. Hành lang này hiện dài 15km và có thể sớm bị thu hẹp đáng kể.

Xe tăng Nga kích nổ 6 quả mìn, mở đường cho bộ binh tấn công vị trí Ukraine (Video: Telegram).

Kênh Rybar cung cấp thêm một góc nhìn về chiến dịch tấn công của Nga tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Kharkov.

Cụ thể, khu vực xung quanh Kazachya Lopan vẫn là một trong những mặt trận cam go nhất, do Ukraine dựa vào hệ thống phòng thủ đã được thiết lập vững chắc tại đây.

Ở phía nam khu dân cư này, RFAF hoàn tất việc quét sạch lực lượng đối phương tại Kudievka. Trước đó, có thông tin về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại ngôi làng, nhưng các đợt phản công liên tục của AFU đã ngăn cản việc thiết lập quyền kiểm soát vững chắc.

Quân đội Nga dần dần mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới Sumy - Kharkov, đẩy lùi chiến tuyến vào sâu trong lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Moscow đang củng cố vị trí và đẩy lùi đối phương khỏi các dải cây cối lân cận. Trong khi đó, AFU liên tục tăng cường phòng thủ tại Goptovka và Bugaevka, biến khu vực xung quanh thành một vành đai phòng thủ kiên cố thống nhất. Họ đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến của Nga về phía Tsupovka, nơi nằm cách các vị trí tiền tiêu chưa đầy 6km.

Ngoài ra, việc chiếm được Kudievka đã bảo đảm an toàn cho sườn trái của các đơn vị Moscow đang tiến vào Kazachya Lopan. Khu dân cư này đóng vai trò là đầu mối giao thông và phòng thủ trọng yếu của Ukraine.

Việc mất đi vị trí này sẽ buộc Bộ chỉ huy Kiev phải chuyển hướng tiếp tế sang các con đường nông thôn chưa trải nhựa, làm phức tạp thêm công tác hậu cần vốn đã gặp nhiều khó khăn do những đợt tập kích thường xuyên bằng UAV của Nga.