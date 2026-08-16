Ukraine phóng hơn 800 UAV, không kích dồn dập lãnh thổ Nga

Khói bốc lên từ nhà kho của Wildberries ở Moscow, Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 16/8 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 16/8 thông báo 822 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận các khu vực của Nga cũng như trên Biển Đen và Biển Azov. Đây là một trong một cuộc không kích quy mô lớn nhất do Ukraine từng tiến hành nhằm vào Nga, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo hãng tin TASS, cuộc không kích hôm nay là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga kể từ đầu năm, trong đó nhiều UAV nhắm vào khu vực thủ đô Moscow.

Theo Thống đốc Andrey Vorobiev, lực lượng phòng không và các đơn vị tác chiến điện tử đã bắn hạ và vô hiệu hóa 187 UAV trên khu vực Moscow.

Các video được xác định vị trí địa lý cho thấy đám cháy lớn tại kho hàng của Wildberries - nhà bán lẻ “khổng lồ” được ví như Amazon của Nga - ở khu vực Moscow. Ông Vorobiev cho biết không có thương vong trong vụ việc.

Trong những tháng gần đây, các kho hàng của Wildberries liên tục trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine. Wildberries mới đây đã thông báo kế hoạch xây dựng kho bãi mới tại nước láng giềng Kazakhstan.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận UAV đã bị đánh chặn trên 17 khu vực, chủ yếu ở phía nam và phía tây của Nga.

Theo thống đốc khu vực, 5 người đã thiệt mạng tại Rostov, phía nam của Nga.

Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các nhà kho, cơ sở công nghiệp cũng như các nhà máy lọc dầu.

Ngày 15/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào một số cơ sở chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky tuyên bố các tên lửa “Flamingo” do Ukraine sản xuất đã được sử dụng để tấn công Trung tâm Tên lửa Vũ trụ Progress ở vùng Samara, cách biên giới Ukraine khoảng 900km.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cơ sở Progress đã bị đánh trúng trực tiếp, sau đó xảy ra hỏa hoạn. Cơ sở này sản xuất các tên lửa đẩy Soyuz và vệ tinh quan sát Trái đất phục vụ mục đích trinh sát quân sự và thông tin liên lạc.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết sân bay quân sự Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod, cách biên giới khoảng 70 km, đã bị tấn công. Đây là nơi đồn trú của các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Ngoài ra, một cuộc tấn công của Ukraine cũng nhắm vào cơ sở dầu khí tại cảng Ust-Luga thuộc vùng Leningrad, nằm cách biên giới hơn 800km.

Nga đã đáp trả các cuộc tập kích bằng cách tăng cường tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV vào cơ sở hạ tầng hậu cần cũng như công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev và các khu vực tại Ukraine bằng các cuộc tấn công kết hợp tên lửa và UAV. Theo Tổng thống Zelensky, 6 người bị thương trong các cuộc tập kích của Nga vào Ukraine rạng sáng nay.

Ông Zelensky cho biết khu vực Kremenchuk và Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine cũng bị tên lửa đạn đạo tấn công. 2 người được xác nhận thiệt mạng tại Kryvyi Rih và một người khác thiệt mạng ở Sumy, phía bắc Ukraine.

Theo tuyên bố của Không quân Ukraine, lực lượng Kiev không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong trận không kích mới nhất. Điều này một lần nữa cho thấy tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, trong tuần qua Nga đã phóng hơn 1.550 UAV tấn công, gần 1.560 bom dẫn đường và 62 tên lửa nhằm vào Ukraine.

“Không thể tiếp tục để các tên lửa đánh chặn của châu Âu nằm trong kho. Cần phải bảo vệ tính mạng người dân”, ông Zelensky nhấn mạnh.