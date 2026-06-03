Ukraine tham vọng cho "ra lò" 20 triệu UAV, hàng nghìn tên lửa mỗi năm

UAV của Ukraine (Ảnh: RBC).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Mstyslav Banik phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Nghị viện NATO rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sở hữu tiềm năng sản xuất rất lớn và kêu gọi các đối tác tăng cường tài trợ cũng như hỗ trợ các chương trình quân sự trọng điểm, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ông Banik cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong tương lai có tiềm năng sản xuất tới 20 triệu UAV mỗi năm, cùng hàng nghìn tên lửa thuộc nhiều chủng loại khác nhau, bao gồm cả vũ khí tấn công tầm xa và tên lửa cho các hệ thống phòng không.

Kỳ họp của Hội đồng Nghị viện NATO năm nay diễn ra tại Lithuania với sự tham dự của gần 250 nghị sĩ từ các nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác khác.

Ông Banik nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ quốc tế và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh nâng tổng mức hỗ trợ cho Ukraine lên 60 tỷ USD trong năm nay.

Theo quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine, Kiev cần những quyết định khẩn cấp để có thể nhanh chóng tăng cường năng lực phòng thủ trong thời gian tới. Các ưu tiên gồm: Hệ thống phòng không và tên lửa cho các tổ hợp Patriot; đạn pháo cỡ nòng 155mm;

Ngoài ra, Ukraine muốn thúc đẩy nhanh chóng các khoản tài trợ cho các đợt cung cấp vũ khí thông qua cơ chế PURL (châu Âu mua vũ khí Mỹ rồi chuyển cho Ukraine). Thêm vào đó, Ukraine mong muốn nhận được các khoản đầu tư trực tiếp từ phương Tây vào ngành sản xuất UAV và tên lửa của nước này.

Ông Banik nhấn mạnh rằng với nguồn tài chính ổn định, các nhà sản xuất Ukraine có thể nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất và cung cấp cho tiền tuyến lượng vũ khí cần thiết chỉ trong vòng một năm.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, nước này đã góp phần thay đổi bản chất của tác chiến hiện đại theo hướng công nghệ hóa và tiết kiệm chi phí hơn.

Đặc biệt, việc sử dụng các UAV tấn công tầm trung cho phép thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công mỗi tháng, đồng thời gây tác động tới mạng lưới hậu cần của đối phương sâu bên trong các khu vực do Nga kiểm soát.

Ông cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong phát triển UAV FPV và các giải pháp số, giúp thực hiện trinh sát, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Ông Banik khẳng định Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu, công nghệ và dữ liệu thu được trong thời chiến với các đồng minh. Theo ông, điều này sẽ giúp tăng cường năng lực quốc phòng của các nước NATO cũng như thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ chung.

Ông nhấn mạnh Ukraine coi hợp tác với NATO là một mối quan hệ đối tác lâu dài, cùng có lợi, dựa trên việc trao đổi kinh nghiệm và tích hợp các năng lực quốc phòng.

Trước đó, trong đêm 2/6, Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích hiệp đồng lớn nhất nhằm vào Ukraine, sử dụng đồng thời hàng trăm phương tiện tấn công đường không. Kiev là mục tiêu chính của chiến dịch này. Tổng cộng Ukraine phát hiện 729 mục tiêu trên không, gồm 73 tên lửa và 656 UAV các loại.