Nga cảnh báo cứng rắn Ukraine khi đường ống dầu sang châu Âu bị tấn công

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga (Ảnh: Sputnik).

"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, đều cần phải bị lên án và đối mặt với những phản ứng cũng như bình luận tiêu cực, kèm theo lời kêu gọi chấm dứt các hoạt động như vậy... Đây chính là nguồn nhiên liệu cần thiết, mà người dân đang chờ đợi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trước các phóng viên hôm 25/8.

Bà Zakharova cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba “dẫn đến việc phá hoại nền tảng chiến lược và hoạch định chiến lược”.

Theo bà Zakharova, các nước phương Tây đã không có bất kỳ phản ứng phù hợp nào liên quan đến các cuộc tấn công này. Bà chỉ trích các chính trị gia phương Tây vì không lên án Ukraine sau các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, dẫn đến việc nguồn cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO, bị gián đoạn.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (Ảnh: FT).

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk của Nga. Vào đêm 21/8, rạng sáng 22/8, các máy bay không người lái (UAV) tự sát thuộc Trung đoàn UAV số 14 đã tấn công trạm bơm dầu ở thị trấn Unecha thuộc tỉnh Bryansk của Nga.

Trạm bơm dầu Unecha là một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu.

Sáng 22/8, Hungary nhận được báo cáo rằng đường ống dẫn dầu Druzhba trên biên giới Nga - Belarus "đã bị tấn công lần thứ 3 trong thời gian ngắn".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã quyết định viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để thông báo về vụ tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba. Ông Trump dường như đã trả lời rằng ông rất tức giận về vụ tấn công này.

Ngoại trưởng Hungary cho biết, sau cuộc điện đàm với Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin vào ngày 22/8, hai bên đã "phân tích hậu quả kỹ thuật của vụ tấn công" của Ukraine vào trạm bơm Unecha.

Hai quan chức Hungary và Nga cùng cho rằng vụ tấn công lần này "nghiêm trọng hơn nhiều" so với các vụ việc trước đây.

Các Ngoại trưởng Slovakia và Hungary đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu liên quan đến các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Hai cuộc tấn công trước đó vào đường ống Druzhba xảy ra vào ngày 13 và 18/8, khi Kiev xác nhận đã điều máy bay không người lái tấn công một trạm dầu quan trọng ở vùng Bryansk của Nga.

Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.