Houthi phóng tên lửa liên tiếp nhằm vào Israel

Tên lửa của Houthi (Ảnh: AFP).

"Nhóm Houthi ở Yemen đã bắn một tên lửa đạn đạo vào Israel vào sáng 4/9, nhưng tên lửa này đã rơi trúng một khu vực trống trải bên ngoài đất nước", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo.

Cũng theo nguồn tin, hệ thống phòng không của Israel đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa. "Còi báo động không kích cũng đã không được kích hoạt để yêu cầu người dân xuống hầm trú ẩn", IDF nêu rõ.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ ba của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen nhằm vào Israel trong chưa đầy 24 giờ.

Tel Aviv tuyên bố đánh chặn thành công hai đòn tập kích trước đó. "Hai tên lửa bị đánh chặn hôm 3/9, trong đó có một tên lửa mang đầu đạn chùm", nguồn tin cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã phản ứng về vụ tấn công này bằng cách viết trên X: "Người Houthi lại bắn tên lửa vào Israel. Một tai họa bóng tối...". Bộ trưởng Katz đồng thời cảnh báo nhóm vũ trang này sẽ phải hứng chịu nhiều "hệ quả", nhưng không đề cập cụ thể.

Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng Houthi Yahya Saree ngày 3/9 cho biết nhóm đã phóng hai tên lửa vào khu vực Tel Aviv trong khuôn khổ "chiến dịch đáp trả ban đầu đối với đòn tấn công của Israel".

Hôm 28/8, Israel không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen khiến 12 nhân vật cấp cao của Houthi thiệt mạng, trong đó có ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, là quan chức đứng đầu chính quyền Houthi ở thủ đô Sanaa từ tháng 8/2024, được nhóm này gọi bằng chức danh "thủ tướng".

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ trả thù cho các lãnh đạo bị hạ sát, đồng thời cảnh báo các công ty nước ngoài "nên rời Israel trước khi quá muộn".