Houthi nói sẽ trả đũa Israel khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị hạ sát

Ông Ahmed Galeb al-Rahawi, lãnh đạo chính quyền Houthi, đã bị Israel hạ sát (Ảnh: AFP).

Người đứng đầu Hội đồng Chính trị Tối cao của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Ansar Allah Mahdi al-Mashat, ngày 30/8 tuyên bố Houthi sẽ “trả thù” Israel sau vụ sát hại người đứng đầu chính quyền do Houthi thành lập ở thủ đô Sanaa của Yemen, được nhóm này gọi bằng chức danh “Thủ tướng Ahmed Galeb al-Rahawi”.

"Chúng tôi xin cam đoan với người dân Yemen thân yêu rằng lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu", ông al-Mashat tuyên bố, theo kênh truyền hình Al-Masirah có liên hệ với Houthi.

Ông nói thêm rằng cuộc trả thù của phong trào này "sẽ không còn lâu nữa" và Israel sẽ phải đối mặt với "những ngày đen tối" vì vụ hạ sát lãnh đạo cấp cao của chính quyền Houthi. Ông al-Mashat cũng kêu gọi tất cả các công ty đang hoạt động tại Israel "rời đi trước khi quá muộn".

Trước đó, ông al-Mashat xác nhận vụ sát hại “Thủ tướng Ahmed Galeb al-Rahawi” cũng như một số “bộ trưởng” trong chính quyền Houthi.

Hãng tin Tass (Nga) dẫn một nguồn tin của lực lượng Yemen cho biết ít nhất 10 thành viên của chính quyền do phong trào Houthi thành lập ở Yemen đã thiệt mạng hôm 28/8 trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Sanaa.

Nguồn tin của Tass cho biết, cuộc không kích của Israel đã khiến các lãnh đạo cấp cao, gồm người có chức danh “Thứ trưởng Nội vụ” và người đứng đầu văn phòng chính quyền Houthi, thiệt mạng. Ngoài ra, Sahra al-Sharkabi, người chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự của Houthi ở Yemen, cũng được xác nhận thiệt mạng.

Vào ngày 28/8, máy bay Israel đã tấn công thủ đô của Yemen trong lúc thủ lĩnh Houthi Abdel Malik al-Houthi đang có bài phát biểu trên truyền hình.

Theo quân đội Israel, cuộc không kích nhắm vào một trong những cơ sở quân sự của Houthi.

Kênh truyền hình N12 của Israel đưa tin máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện hơn 10 cuộc không kích vào cơ sở nơi các thành viên của Houthi tập trung để xem bài phát biểu của thủ lĩnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, và Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir trực tiếp chỉ đạo chiến dịch từ sở chỉ huy, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo dõi diễn biến qua hệ thống liên lạc an ninh. Quân đội Israel xác nhận các mục tiêu bị tấn công đều liên quan đến bộ máy cầm quyền Houthi tại Sanaa.

Israel ngày 28/8 đã bắn hạ máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng vào lãnh thổ. Chỉ vài ngày trước, Israel cũng đã oanh kích các mục tiêu của Houthi tại Sanaa, nhắm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo và trạm điện lực.

Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Israel và tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hamas ở Dải Gaza sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của nhóm vũ trang Palestine vào Israel.