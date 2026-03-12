Tên lửa Iran trút hỏa lực, tấn công mục tiêu Mỹ - Israel 5 giờ liên tiếp

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran tuyên bố thực hiện đợt tấn công thứ 40 trong chiến dịch đáp trả mang tên "Lời Hứa Đích Thực 4" (Operation True Promise 4), tiến hành các cuộc tấn công mang tính quyết định nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

"Chiến dịch được thực hiện để duy trì hỏa lực liên tục và bền bỉ trong khoảng 5 giờ", IRGC cho biết hôm 11/3.

Theo IRGC, Iran đã phóng các tên lửa Qadr, Emad, Kheibar Shekan và Fattah trong đợt tấn công mới nhất, nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, bao gồm ở Jordan và Ả Rập Xê Út.

Iran tập kích các mục tiêu của Mỹ - Israel trong 5 giờ liên tiếp (Nguồn: RT)

Các cuộc tấn công mới nhất của Iran được thực hiện phối hợp với các thành viên của lực lượng vũ trang Hezbollah ở Li Băng.

IRGC tuyên bố Hezbollah đã hợp tác bằng cách phóng "số lượng lớn máy bay không người lái tấn công và tên lửa”, đồng thời xác nhận các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào "hơn 50 mục tiêu trên khắp các vùng lãnh thổ”.

"Mặt trận mạnh mẽ và thống nhất này đã giáng đòn mạnh vào các căn cứ quân sự từ cảng Haifa ở phía bắc, Tel Aviv ở trung tâm và Be'er Sheva ở phía nam”, IRGC cho biết thêm.

Đợt phản công thứ 40 của IRGC cũng đã tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực như al-Azraq ở Jordan và al-Kharj ở Ả Rập Xê Út.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố tiến hành đợt tấn công thứ 39 của chiến dịch đáp trả Mỹ và Israel. Đợt tấn công này nhắm mục tiêu vào “quân đội Mỹ ở Vịnh Ba Tư bằng tên lửa nhiều đầu đạn Qadr và Khorramshahr cũng như tên lửa Emad”.

Theo IRGC, các đợt tấn công tên lửa hạng nặng đồng thời nhắm vào căn cứ trực thăng al-Adiri, khiến nhiều binh sĩ Mỹ phải sơ tán và hơn 100 người bị thương được đưa đến các bệnh viện al-Jaber và al-Mubarak ở Kuwait.

Đợt tấn công đáp trả thứ 39 của Iran nhằm vào Mỹ - Israel (Nguồn: RT)

IRGC tuyên bố tên lửa và máy bay không người lái của Iran cũng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng tại căn cứ của Mỹ ở cảng Mina Salman, được mô tả là trung tâm của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Các cuộc tấn công khác cũng nhắm vào Trại Patriot, các cơ sở chứa thiết bị cũng như các cơ sở đóng quân và tập kết binh lính tại các căn cứ hải quân Mohammad al-Ahmad và Ali al-Salem ở Kuwait.

Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, ngày 11/3 cảnh báo tất cả các cảng và trung tâm kinh tế ở các quốc gia ven Vịnh Ba Tư sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp của Iran nếu Mỹ tấn công các cảng của Iran.

“Nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa của mình đối với các cảng của Iran, chắc chắn sẽ không có cảng, trung tâm kinh tế hay địa điểm nào ở Vịnh Ba Tư nằm ngoài tầm với của chúng tôi, và chúng sẽ bị tấn công như những mục tiêu hợp pháp”, tướng Shekarchi cảnh báo.

Ông Shekarchi cho biết Iran đã kiềm chế kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công chung vào cuối tháng 2 bằng cách giới hạn các cuộc tấn công của Tehran vào các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, tướng Iran cảnh báo các cuộc tấn công sẽ mở rộng ra tất cả các địa điểm ở các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở miền nam Iran.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 11/3, khi được hỏi Washington cần thực hiện những biện pháp quân sự nào để kết thúc chiến dịch chống lại Iran, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ làm "nhiều hơn những gì đã làm".

"Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn biến thế nào", ông Trump nói, khẳng định rằng Iran đã "mất lực lượng hải quân và mất lực lượng không quân".