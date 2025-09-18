Nga đáp trả cứng rắn cáo buộc "tấn công các thành phố của Ukraine”

Lính cứu hỏa làm việc tại tòa nhà của Ukraine bị hư hại trong trận tập kích vào Kiev hôm 7/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn với các đại sứ nước ngoài về việc giải quyết xung đột Ukraine vào ngày 17/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến cáo buộc gần đây của lãnh đạo Liên hợp quốc về việc Nga đã tấn công các thành phố của Ukraine.

"Gần đây nhất, vào cuối tháng 8, ông (Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio) Guterres đã lên án cái gọi là “cuộc tấn công của Nga” vào các thành phố của Ukraine", ông Lavrov nói.

“Và mỗi khi Ukraine cũng như các nước châu Âu ủng hộ Ukraine bắt đầu lên tiếng phản đối, cáo buộc Nga phá hủy các mục tiêu dân sự và dân thường, chúng tôi lại thấy Ban Thư ký (Liên hợp quốc) ủng hộ những tuyên bố và yêu cầu như vậy. Họ, cùng với phương Tây và Ukraine, cho rằng Nga phải bị trừng phạt bằng cách nào đó”, ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga khẳng định quân đội Nga “không bao giờ tấn công hoặc nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và dân thường”.

"Đối với mỗi cáo buộc, chúng tôi đều yêu cầu bằng chứng, thông tin thực tế. Chúng tôi yêu cầu họ cung cấp thông tin thực tế. Đối với những cáo buộc giả mạo cáo buộc quân đội Nga về những tội ác mà sau đó hóa ra do chính quyền Ukraine gây ra, có rất nhiều thông tin thực tế", ông Lavrov nhấn mạnh, đồng thời cam kết sẽ cho các đại sứ xem một đoạn video về những sự thật này.

"Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ban Thư ký (Liên hợp quốc) lại đi theo hướng ngược lại và cố gắng biện minh cho hành động của chính quyền Kiev, mặc dù họ vi phạm các yêu cầu quan trọng của luật nhân đạo quốc tế như cấm triển khai thiết bị quân sự và bố trí hỏa lực tại các khu dân cư, ngược đãi tù binh chiến tranh và dân thường", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Theo ông Lavrov, "nếu không thể phủ nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của từng cá nhân, Ban Thư ký Liên hợp quốc nên thận trọng đưa ra những lời kêu gọi kiềm chế một cách khách quan, hướng đến cả hai bên”.

Ngoại trưởng Lavrov đề cập đến các hành động của quân đội Ukraine trong cuộc xâm nhập vào vùng Kursk của Nga. Ông cáo buộc quân đội Ukraine tấn công vùng Kursk, nơi không hề có bất kỳ cơ sở quân sự nào, nhắm mục tiêu vào các cửa hàng, trường học và các cơ sở dân sự khác, đồng thời bắt giữ dân thường làm con tin.

Ukraine cáo buộc Nga gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Trong một số trận tập kích, số lượng máy bay không người lái và tên lửa được Nga sử dụng đã lên tới con số kỷ lục, cao nhất kể từ khi bắt đầu xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh để tấn công các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, nơi được quân đội Ukraine sử dụng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga chỉ tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái, kho chứa và cơ sở phóng máy bay không người lái tầm xa, kho vũ khí, sân bay, trạm radar và những nơi tập trung binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.