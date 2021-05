Hội nghị G7 hỗn loạn vì 2 đại biểu Ấn Độ mắc Covid-19

Dân trí Việc hai đại biểu của phái đoàn Ấn Độ mắc Covid-19 khiến lịch trình của hội nghị G7 ở Anh bị đảo lộn và đặt ra nhiều câu hỏi về việc tổ chức các sự kiện trực tiếp.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) tham dự cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar sau cuộc họp song phương tại London, Anh ngày 3/5 trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng G7 (Ảnh: Reuters).

Cuộc họp của Ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại London, Anh trong tuần này đã nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, sau khi hai đại biểu Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây đại dịch Covid-19.

Theo Guardian, toàn bộ phái đoàn Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay tới Anh. Tuy nhiên, các xét nghiệm bổ sung do cơ quan y tế Anh thực hiện đã phát hiện hai trường hợp dương tính.

Sau khi hai đại biểu được xác nhận nhiễm bệnh, toàn bộ phái đoàn Ấn Độ phải tự cách ly. Họ sẽ tham dự các cuộc họp còn lại của G7 theo hình thức trực tuyến tại phòng khách sạn. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ và những người đồng cấp của họ từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đều bị hủy bỏ.

Giới chức Anh nói rằng việc cách ly đoàn đại biểu Ấn Độ được thực hiện theo các quy định nghiêm ngặt được đưa ra từ trước. Tất cả các đại biểu khác tham dự hội nghị G7 sẽ phải làm xét nghiệm Covid-19 hàng ngày và được yêu cầu tuân thủ quy định về giãn cách xã hội.

Theo Sky News, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã gặp trực tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 3/5, nhưng ông không phải là một trong hai đại biểu Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong bài đăng trên Twitter hôm 5/5, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết: "Tôi đã được thông báo vào tối hôm qua về việc tiếp xúc với các trường hợp dương tính với Covid. Như một biện pháp thận trọng và cũng để phòng ngừa cho những người khác, tôi quyết định sẽ thực hiện các hoạt động của mình ở chế độ trực tuyến".

Trước cuộc họp, chính phủ Anh hứa sẽ tổ chức các cuộc hội đàm về Covid-19 với ngoại trưởng của các nước G7, cũng như các vị khách đặc biệt từ Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc và Nam Phi.

Theo Daily Beast, việc hai đại biểu Ấn Độ mắc Covid-19 đã trở thành vấn đề đáng chú ý vì hội nghị Ngoại trưởng G7 ở London lần này được xem là cuộc thử nghiệm cho hội nghị thượng đỉnh G7 với sự tham gia của nguyên thủ các nước vào tháng tới.

Sau hàng loạt cuộc họp bên lề, hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Cornwall, Anh từ ngày 11-13/6. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch dự sự kiện này và đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhậm chức. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng được người đồng cấp Anh Boris Johnson mời tới hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách khách mời.

Sai lầm khi tổ chức hội nghị?

Ngoại trưởng các nước G7 họp tại London ngày 4/5 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 4/5 được hỏi rằng, liệu ông có sai lầm khi tổ chức một cuộc họp trực tiếp trong bối cảnh đại dịch vẫn đang hoành hành ngoài tầm kiểm soát ở một số nơi trên thế giới hay không.

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là bạn phải cố gắng tiếp tục hoạt động nhiều nhất có thể với tư cách là một chính phủ. Chúng tôi có mối quan hệ rất quan trọng với Ấn Độ, với các đối tác G7 của chúng tôi", Thủ tướng Johnson cho biết.

"Những gì đã xảy ra chỉ tập trung vào những cá nhân có liên quan, nhưng tất cả họ bây giờ đều đang cách ly. Tôi sẽ gặp ngoại trưởng Ấn Độ vào chiều nay nhưng đó sẽ là một cuộc trao đổi (trực tuyến) qua Zoom", Thủ tướng Anh cho biết thêm.

Việc toàn bộ lịch trình bị đảo lộn do hai ca mắc Covid-19 của phái đoàn Ấn Độ được xem là sự cố ngoài ý muốn với chính phủ Anh, khi nước này đang tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Ấn Độ như một phần trong tầm nhìn hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) của Thủ tướng Johnson.

Do khủng hoảng Covid-19, Thủ tướng Johnson trước đó đã phải hủy 2 chuyến công du tới New Delhi, Ấn Độ nhằm thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do song phương.

Nguy cơ hội nghị G7 tại Anh tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới đã đặt ra câu hỏi rằng, liệu có phù hợp để tổ chức các sự kiện quốc tế trực tiếp trước khi đại dịch được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu hay không.

Hai ca dương tính của đoàn đại biểu Ấn Độ khi tham dự cuộc họp ở London diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh chưa từng thấy ở Ấn Độ. Quốc gia Nam Á đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong mỗi ngày trong hai tuần qua.

Tính đến nay, Ấn Độ ghi nhận hơn 230.000 ca tử vong và hơn 21 triệu ca mắc Covid-19. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh ở Anh hiện ở mức 4,4 triệu người, còn số người chết vì Covid-19 cũng lên tới hơn 127.000 trường hợp.

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh Keir Starmer ngày 4/5 nói rằng việc hai đại biểu Ấn Độ mắc Covid-19 là "lời nhắc nhở" về việc Anh cần "thận trọng như thế nào đối với biên giới của mình".

"Chúng tôi đã cảnh báo chính phủ về vấn đề này trong nhiều tháng. Hãy tìm hiểu kỹ về những gì đã xảy ra. Chúng ta không thể lặp lại chuyện này", Keir Starmer nói.

Theo NPR, thông tin về chuyến đi của Ngoại trưởng Ấn Độ và đoàn tùy tùng đến London, cũng như việc hai đại biểu nước này có kết quả xét nghiệm dương tính, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi ở quê nhà. Một số người Ấn Độ đặt nghi vấn về sự phù hợp của chuyến đi này trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

"Họ đến London chỉ để tham gia họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7. Tại sao lại lãng phí quá nhiều tiền và thời gian như vậy? Lẽ ra họ nên ở lại Ấn Độ và dự họp trực tuyến", một người Ấn Độ viết trên Twitter.

