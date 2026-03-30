Hình dạng khác lạ của vũ khí Nga tập kích huyết mạch hậu cần Ukraine

Lực lượng Nga đã mở rộng các đòn tấn công bằng UAV vào khu vực hậu cần then chốt của Ukraine nằm cách “vùng xám” tranh chấp rộng lớn từ 20 đến 100km. Để có thể làm điều đó hiệu quả, Nga đã gắn lên UAV góc nhìn thứ nhất (PPV) một vòng kim loại bên dưới 4 cánh quạt nhỏ. Loại FPV “có vòng” này, được định danh là KVS, có thể bay xa hơn FPV tiêu chuẩn nhờ hiệu ứng khí động học đặc biệt.

Động thái này nhằm đối phó lợi thế của Ukraine trong cuộc đua UAV liên tục thay đổi. Ukraine đã đẩy phạm vi tác chiến UAV vượt quá 20km, đủ xa để cáp quang bị đứt do chính chiều dài của nó và làm mất ưu thế của các FPV “không thể gây nhiễu” của Nga. KVS giúp thu hẹp khoảng trống đó.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa UAV tiêu chuẩn bay đến khoảng cách cần thiết và đã giải quyết được”, Alexander Chadaev, CEO của Ushkuynyk, nhà sản xuất UAV tại Veliky Novgorod (Nga), cho biết.

Hai bên trong cuộc chiến đều sản xuất UAV FPV với số lượng hàng triệu mỗi năm và triển khai chúng trong “vùng xám” để tấn công bộ binh và phương tiện. Một FPV điển hình nặng vài kg, mang đầu đạn có sức nổ tương đương lựu đạn và chỉ có tầm hoạt động vài km dưới sự điều khiển trực tiếp bằng sóng vô tuyến.

Tuy nhiên, FPV có nhiều biến thể: có loại sử dụng cáp quang dài hàng km để tránh bị gây nhiễu; có loại mang đầu đạn lõm xuyên giáp; và có loại tích hợp AI để tự động khóa mục tiêu ngay cả khi mất kết nối với người điều khiển.

Giờ đây xuất hiện UAV KVS với vòng kim loại bao quanh. Ưu điểm chính là tầm hoạt động mở rộng, lên tới 50km, gấp nhiều lần FPV tiêu chuẩn. Khoảng cách này đủ để vươn tới khu vực phía sau “vùng xám”, nơi Ukraine tập trung huyết mạch hậu cần bao gồm pháo binh, phòng không…

Khoảng cách 50km vượt quá khả năng điều khiển bằng sóng vô tuyến trực tiếp, vì vậy KVS sử dụng cuộn cáp quang nối với người điều khiển.

KVS là một thiết kế mang tính nghịch lý. Nó cồng kềnh và nặng hơn FPV tiêu chuẩn do có vòng kim loại và cuộn cáp quang. Nhưng chính vòng này lại cải thiện hiệu suất khí động học, giúp UAV hoạt động hiệu quả hơn dù tăng khối lượng.

Các đầu cánh quạt nhô ra ngoài vòng, tức là vòng không bao kín chúng mà đóng vai trò như một “cánh vòng”. Cấu trúc này dẫn luồng không khí đi xuống hiệu quả hơn so với cánh quạt mở.

“Bằng cách hướng luồng khí xuống khi đi qua cấu trúc vòng kín, lực nâng bổ sung được tạo ra”, chuyên gia UAV người Canada Roy giải thích.

Lực nâng bổ sung này mang lại tầm bay lớn cho KVS, khiến nó trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lực lượng Ukraine ở phía sau, những nơi trước đây tương đối an toàn nhờ khoảng cách xa với chiến tuyến.

Trước đó, một số chuyên gia cảnh báo Ukraine tập trung quá nhiều UAV tầm ngắn trong “vùng xám”, bỏ qua UAV tầm trung trong khu vực hậu cần, từ đó vô tình trao lợi thế tấn công cho Nga ở các khoảng cách nhất định.

Một cựu chỉ huy tình nguyện Mỹ cảnh báo đây là sai lầm chiến lược. “Tác chiến UAV không phải là loại bỏ được bao nhiêu mục tiêu hôm nay, mà là kiểm soát được bao nhiêu không phận vào ngày mai", ông nói.