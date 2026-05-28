Ukraine chi 113 triệu USD, quyết phong tỏa tuyến hậu cần của Nga

Ukraine tăng cường dùng UAV tầm trung tập kích tuyến hậu cần của Nga (Ảnh: RBC).

Ukraine đang triển khai chương trình mang tên “phong tỏa hậu cần” nhằm mở rộng các đòn tấn công vào chuỗi cung ứng quân sự của Nga ở chiều sâu chiến dịch, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo ngày 27/5.

Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ phân bổ thêm ngân sách cho các lữ đoàn UAV hoạt động hiệu quả nhất và tổ chức các gói đấu thầu tập trung quy mô lớn đối với các vũ khí tấn công tầm trung. Ông Fedorov cho biết chiến dịch này được thực hiện sau khi Ukraine quan sát được các cuộc tấn công của Nga trên tiền tuyến đã giảm sút trong thời gian qua.

Sự thay đổi này phản ánh học thuyết quân sự rộng hơn của Ukraine trong năm 2026: Buộc Nga phải chịu thiệt hại lớn hơn cho mỗi bước tiến bằng cách tập kích vào nguồn nhiên liệu, đạn dược và lực lượng tiếp viện trước khi các nguồn lực này tới được tiền tuyến.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm trung nhằm vào phương tiện quân sự Nga tại vùng Donetsk cũng như trên các tuyến cao tốc Mariupol-Melitopol và Donetsk-Mariupol.

Giai đoạn đầu tiên sẽ phân bổ trực tiếp 5 tỷ hryvnia Ukraine (khoảng 113 triệu USD) cho các lữ đoàn chuyên tấn công hậu cần Nga, kho tàng, khí tài, sở chỉ huy và tuyến tiếp tế ở chiều sâu chiến dịch.

Việc phân bổ được thực hiện thông qua hệ thống đánh giá thành tích eBaly (“điểm điện tử”) của Bộ Quốc phòng Ukraine, hệ thống này xếp hạng các đơn vị dựa trên hiệu quả chiến đấu.

Theo ông Fedorov, các khoản chuyển ngân sách đầu tiên đã được giải ngân và hoạt động mua sắm trực tiếp hiện đang được tiến hành.

Giai đoạn 2 sẽ mở các gói đấu thầu tập trung để mua số lượng lớn các hệ thống tấn công tầm trung. Ông Fedorov kỳ vọng các gói thầu này sẽ tạo ra kết quả trên chiến trường vào mùa hè năm nay.

Trong thời gian qua, Ukraine đã mở rộng các cuộc tấn công ra ngoài "vùng xám" trên chiến trường, nhắm trực tiếp vào các mục tiêu Nga ở khu vực sâu hơn so với tiền tuyến. Hậu cần là huyết mạch của một đội quân, vì vậy Ukraine đang nhằm vào tiêu hao các tuyến tiếp tế hậu cần quan trọng của đối thủ để khiến đà tiến của Nga chững lại.

Ông Fedorov nói rằng Ukraine đã tăng gấp 4 lần mức độ phá hủy hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự phía sau chiến tuyến của Nga trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi của Bộ Quốc phòng Ukraine, càng nhiều mục tiêu hậu cần Nga bị phá hủy thì số cuộc tấn công của Nga trên tuyến đầu càng giảm.

Ông Fedorov cũng nhắc tới việc Ukraine trước đó đã kêu gọi Mỹ chặn quyền truy cập mạng Internet vệ tinh Starlink của lực lượng Nga như một yếu tố giúp Kiev duy trì ưu thế công nghệ trên chiến trường.

UAV tấn công tầm trung là các UAV có tầm hoạt động khoảng 300km. Theo Militarnyi, các UAV này đã buộc lực lượng Nga phải hạn chế di chuyển qua tỉnh Kherson theo hướng bán đảo Crimea.

Hồi tháng 4, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Madyar” Brovdi cho biết các chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa sẽ được tăng cường từ tháng 5.