11 nước muốn Ukraine hỗ trợ đánh chặn UAV, Kiev ra 4 điều kiện chủ chốt

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi (Ảnh: Reuters).

Hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine hiện đã làm việc tại các quốc gia Trung Đông, bảo vệ các đối tác khỏi UAV của Iran. Đổi lại, Kiev kỳ vọng những bước đi cụ thể từ họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi cho biết tại một cuộc họp báo.

Theo ông Tykhyi, họ đang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar, Ả rập Xê út và Kuwait, hỗ trợ bảo vệ các đối tác, bao gồm cả Mỹ, trước UAV Shahed của Iran. Ngoài ra còn có thêm 34 binh sĩ sẵn sàng được triển khai.

Ông Tykhyi cho biết, không có quốc gia nào trên thế giới có kinh nghiệm toàn diện như vậy trong việc đối phó UAV Iran. Điều này không chỉ là các phương tiện đánh chặn, mà là cả một hệ thống hoàn chỉnh gồm radar và các sở chỉ huy, phần mềm phục vụ đánh chặn hiệu quả, các chuyên gia có kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

“Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết 11 quốc gia đã liên hệ với Ukraine trong những tuần gần đây để yêu cầu hỗ trợ như vậy”, ông Tykhyi nói. Một số nước trong đó đã gửi lời cảm ơn Ukraine vì sự hỗ trợ thực tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu ra 4 lĩnh vực mà Ukraine mong muốn các nước Trung Đông có sự đáp lại, gồm tăng cường ủng hộ chính trị đối với Ukraine, ủng hộ chính sách trừng phạt nhằm vào Nga và Iran, mở rộng hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng và tham gia vào các dự án tái thiết và đầu tư tại Ukraine.

“Rõ ràng, việc bảo vệ bầu trời và cơ sở hạ tầng dân sự là thách thức chung, và Ukraine đóng vai trò là đối tác mang lại lợi ích cho cả hai bên trong lĩnh vực này”, người phát ngôn kết luận.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cần sự hỗ trợ từ Ukraine tại Trung Đông.

Truyền thông phương Tây cho biết Mỹ dường như quan tâm tới các UAV đánh chặn của Ukraine để phục vụ hoạt động trong khu vực do chi phí thấp, chỉ vài nghìn USD mỗi chiếc.

Trang tin Israel Ynet đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã liên hệ với Zelenskyy, xem xét kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó UAV Iran.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev muốn nhận tiền và công nghệ để đổi lấy việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông đã tìm đến sự trợ giúp của nước này trong quá trình phòng thủ trước các UAV cảm tử của Iran.

Ông cho biết các thỏa thuận UAV mang tính dài hạn và cơ bản hơn có thể được đàm phán với các quốc gia vùng Vịnh, và việc Ukraine sẽ nhận được gì để đổi lấy sự hỗ trợ này vẫn cần được thảo luận.

“Đối với chúng tôi hiện nay, cả công nghệ lẫn nguồn tài trợ đều quan trọng”, ông Zelensky nói.

Các quốc gia vùng Vịnh đã tiêu tốn số lượng lớn tên lửa phòng không để đối phó với UAV Shahed của Iran. Kiev mỗi đêm bắn hạ UAV của Nga bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV nhỏ rẻ hơn hoặc thiết bị gây nhiễu.

Ông Zelensky bày tỏ lo ngại về tác động của một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đối với nguồn cung tên lửa phòng không của Ukraine.

“Chúng tôi thực sự không muốn Mỹ rời khỏi vấn đề Ukraine vì Trung Đông”, ông nói với các phóng viên.