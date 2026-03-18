Hé lộ quy trình Iran sàng lọc tàu qua eo biển Hormuz

Tàu của Ấn Độ sau khi được phép qua eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz không lâu sau khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng trước. Iran cũng đã tấn công một số tàu thuyền ở khu vực này.

Tuy nhiên, theo công ty tình báo hàng hải Windward, ít nhất 5 con tàu đã rời eo biển qua vùng biển Iran vào ngày 15/3 và 16/3.

“Lộ trình mới cho thấy cách thức phong tỏa có chọn lọc của Iran đã phát triển, cho phép các đồng minh và đối tác đi qua”, báo cáo của Windward nêu, đồng thời dẫn dữ liệu theo dõi như “bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy Iran đang thực hiện cơ chế cấp phép di chuyển và kiểm soát eo biển”.

Natasha Kaneva, chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng JPMorgan, cho biết ít nhất 4 tàu đã được ghi nhận rời eo biển qua kênh Larak–Qeshm, gần bờ biển Iran, trong 2 ngày trước đó.

“Đây không phải là tuyến đường tiêu chuẩn cho tàu thuyền và có thể phản ánh một quy trình nhằm xác minh quyền sở hữu tàu và hàng hóa, cho phép các tàu không liên quan đến Mỹ hoặc các đồng minh của nước này được đi qua”, bà nói.

Các tàu này bao gồm tàu chở hàng rời và một tàu chở dầu Karachi mang cờ Pakistan.

Trang theo dõi MarineTraffic cho biết tàu Karachi đã đi qua eo biển Hormuz với hệ thống phát tín hiệu tự động được bật, trong khi phần lớn các tàu khác thường tắt để tránh bị nhắm mục tiêu.

Bà Kaneva cho biết phần lớn dầu thô đi qua eo biển này đang hướng tới châu Á, chủ yếu là Trung Quốc.

Một số quốc gia đã mở các cuộc đàm phán với Tehran để đảm bảo quyền đi lại cho tàu của họ, trong khi Mỹ thúc đẩy các đồng minh cung cấp bảo vệ quân sự cho hoạt động vận tải trong khu vực.

Hai tàu chở khí hóa lỏng mang cờ Ấn Độ đã cập cảng Ấn Độ sau khi vượt qua eo biển vào cuối tuần, sau khi các quan chức cho biết 2 bên đã tiến hành đàm phán.

Một con tàu thuộc sở hữu Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có thể đi qua eo biển với sự cho phép của Iran, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi các nước tham gia vào liên minh cử tàu chiến đến hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Một quan chức của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cho biết họ có thể tham gia vào sáng kiến nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến nay phần lớn các nước từ chối hoặc chưa đưa ra quyết định về đề xuất của nhà lãnh đạo Mỹ do lo ngại rủi ro và nguy cơ bị cuốn vào xung đột.