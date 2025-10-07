Hàng không Mỹ gián đoạn do chính phủ đóng cửa một phần

Sân bay Newark, Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 6/10 cho hay số lượng kiểm soát viên không lưu báo ốm đã tăng nhẹ kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần đầu tháng này. Tại một số khu vực, nhân sự kiểm soát không lưu đã giảm tới 50%.

FAA cho hay tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu đang ảnh hưởng tới hoạt động bay tại nhiều sân bay như Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas và Burbank.

Theo trang FlightAware, hơn 4.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hoãn trong ngày 6/10, bao gồm 29% các chuyến bay đến Denver, 19% tại Newark và 15% tại Las Vegas. Thời tiết xấu cũng góp phần làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Tổng thống Donald Trump đã biến vấn đề giao thông thành tâm điểm trong cuộc đối đầu ngân sách với đảng Dân chủ, khi cắt hơn 28 tỷ USD viện trợ cho các chương trình khí hậu, hệ thống tàu điện ngầm, đường hầm và giao thông công cộng tại các bang thiên về Dân chủ như New York và Illinois.

Ông Duffy cho biết tình trạng chậm trễ là hậu quả trực tiếp của việc giảm nhân sự, đồng thời cảnh báo nếu số lượng người báo ốm tiếp tục tăng, lưu lượng hàng không sẽ phải bị cắt giảm để duy trì an toàn bay.

Ông Duffy và Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát viên Không lưu Quốc gia Mỹ đã tổ chức họp báo tại sân bay quốc tế Newark Liberty để thảo luận về tác động của việc chính phủ đóng cửa. Đây là một trong 3 sân bay phục vụ khu vực đô thị New York, nơi có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ, và là trung tâm hoạt động lớn của hãng United Airlines.

Ông Duffy nói, nhiều kiểm soát viên đang rất lo lắng. “Họ đang nghĩ: Liệu tôi có nhận được tiền lương không. Tôi có phải làm thêm việc chạy Uber không khi tôi đã kiệt sức vì công việc vốn đã đầy căng thẳng này”, ông cho biết.

Khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) vẫn buộc phải đi làm trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, dù họ không được trả lương.

Hiệp hội công đoàn ngày 6/10 đã nhắc nhở các thành viên rằng “tham gia vào hành động đình công có thể dẫn đến bị buộc thôi việc khỏi cơ quan liên bang” và điều đó là vi phạm pháp luật.

“Tình hình hiện nay đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn bao giờ hết để tiếp tục cung cấp dịch vụ công ổn định và chất lượng cao như thường lệ. Chúng ta không thể nhấn mạnh đủ rằng điều tối quan trọng là phải tránh mọi hành động có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bạn, của công đoàn hoặc của ngành nghề”, công đoàn nêu rõ trong thông báo.

Năm 2019, trong đợt chính phủ đóng cửa kéo dài 35 ngày, số lượng nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên TSA nghỉ phép tăng mạnh khi họ không được nhận lương, khiến thời gian chờ tại các điểm kiểm tra an ninh tại một số sân bay kéo dài.

Khi đó, các nhà chức trách buộc phải giảm lưu lượng bay tại New York, gây áp lực buộc quốc hội nhanh chóng chấm dứt bế tắc.

Chủ tịch Hạ viện khi đó, bà Nancy Pelosi, thuộc đảng Dân chủ, tuyên bố tình trạng đóng cửa chính phủ đang “đẩy không phận Mỹ đến giới hạn chịu đựng.”

Hiệp hội hàng không Airlines for America, đại diện cho các hãng như United, Delta Air Lines, American Airlines và Southwest Airlines, cảnh báo trong thời gian thiếu ngân sách, “hệ thống có thể phải giảm tốc, làm giảm hiệu quả và ảnh hưởng đến hành khách”.

Tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu kéo dài đã khiến nhiều chuyến bay bị trễ, khi nhiều nhân viên phải làm thêm giờ bắt buộc và làm việc 6 ngày mỗi tuần. FAA hiện thiếu khoảng 3.500 kiểm soát viên so với mức nhân sự mục tiêu.