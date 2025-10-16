Campuchia trục xuất 59 người Hàn Quốc tham gia lừa đảo trực tuyến

Cảnh sát Campuchia thu giữ thiết bị của một băng nhóm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh hồi tháng 7 (Ảnh minh họa: AKP).

“Giới chức trách có kế hoạch trục xuất 59 công dân Hàn Quốc, những người đã được lực lượng Campuchia giải cứu hoặc bị giam giữ vì các tội danh khác, trở về nước với sự phối hợp của Đại sứ quán Hàn Quốc”, Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho biết trong thông cáo ngày 16/10.

Trước đó một ngày, Hàn Quốc đã cấm công dân của mình tới một số khu vực ở Campuchia và cử nhóm công tác đặc biệt tới quốc gia Đông Nam Á này để thảo luận về các vụ việc liên quan đến những lời mời làm việc giả mạo và trung tâm lừa đảo, vốn đã bắt cóc hàng chục người Hàn Quốc.

Theo phía Seoul, khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc được cho là nằm trong tổng số khoảng 200.000 người đang làm việc trong các đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Một số người bị buộc phải tham gia các vụ lừa đảo kiểu chiêu trò đầu tư tiền điện tử, xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành những đường dây này đã nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.

Động thái của Seoul diễn ra sau khi dư luận nước này rúng động bởi vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia. Nạn nhân được cho là đã bị bắt cóc và tra tấn bởi một băng nhóm tội phạm hồi tháng 8.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết có 63 công dân của họ bị nhà chức trách Campuchia giam giữ và khẳng định sẽ đưa tất cả họ trở về nước.