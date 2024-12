Hàn Quốc chìm trong đau thương sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc

Người thân của các nạn nhân phản ứng đau buồn khi các quan chức họp báo tại sân bay quốc tế Muan, Hàn Quốc hôm 30/12 (Ảnh: Reuters).

Máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không giá rẻ Jeju Air mang số hiệu 7C2216 khởi hành từ Thái Lan gặp sự cố nghiêm trọng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan. Nó phải hạ cánh bằng bụng rồi trượt khỏi đường băng và va chạm vào tường, gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Giới chức trách cho biết toàn bộ 175 hành khách và 4 trong số 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Trong khi đó, 2 tiếp viên hàng không sống sót đang được điều trị tại bệnh viện. Một trong số đó nằm phòng chăm sóc đặc biệt với các vết gãy ở xương sườn, xương bả vai và cột sống trên, giám đốc bệnh viện Đại học Nữ Ewha Seoul cho biết. Nam tiếp viên may mắn sống sót đã nói với bác sĩ rằng anh "tỉnh dậy và thấy mình được cứu".

Mùi xăng dầu nồng nặc bốc lên khắp khu vực sân bay vào đêm 29/12 và người ta có thể nhìn thấy những chiếc ghế máy bay, va li và những mảnh kim loại xoắn nằm rải rác gần thân máy bay gặp nạn tại hiện trường, những hình ảnh vốn cho thấy mức độ thảm khốc của vụ tai nạn.

Video ghi lại vụ tai nạn cho thấy máy bay trượt trên đường băng và chệch hướng qua vùng đệm trước khi đâm vào rào chắn bê tông với tốc độ cao và bốc cháy dữ dội trong khi các mảnh của thân bay tung lên không trung.

Một quan chức cứu hỏa địa phương cho biết vụ tai nạn có thể do va chạm với chim và điều kiện thời tiết, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định. Đến chiều 29/12, đèn pha chiếu sáng đống đổ nát trong khi cần cẩu lớn màu vàng nâng phần thân máy bay lên. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn.

Bên trong nhà ga sân bay, hơn 100 thành viên gia đình đã tụ tập để nhận thông tin cập nhật về người thân của họ. Nhiều người rất bàng hoàng và khóc thảm thiết. Khi một chỉ huy cứu hỏa nói với các gia đình rằng hầu hết hành khách được cho là đã chết, căn phòng tràn ngập tiếng than khóc đau buồn.

"Hoàn toàn không có cơ hội sống sót sao?" một thành viên trong gia đình hỏi. Người chỉ huy cứu hỏa chỉ có thể cúi đầu và trả lời: "Tôi rất xin lỗi, nhưng thực tế hiện nay là trông giống như vậy". Một người phụ nữ được khiêng đi trên cáng, dường như đã ngất đi vì sốc.

Trong ngày 29/12, bảng thông tin liên tục hiển thị tên, ngày sinh và quốc tịch của các nạn nhân, thay vì chạy dữ liệu chuyến bay đến và đi như thường lệ.

"Con trai tôi đi trên chuyến bay đó… đến giờ vẫn chưa được xác nhận danh tính", người đàn ông lớn tuổi ngồi trong phòng chờ sân bay cho biết. Tiếng khóc than và gào thét vang vọng khắp tòa nhà hai tầng của sân bay khi tên và danh tính của nạn nhân lần lượt được xác nhận.

"Em gái tôi đã lên thiên đường hôm nay rồi", một phụ nữ 65 tuổi nói và cho biết, em gái bà đã đi nghỉ mát với bạn bè ở Bangkok. "Chồng tôi đang cố kiểm tra xem liệu em ấy được nhận dạng chưa".

Một người khác cho biết, 5 thành viên thuộc ba thế hệ trong gia đình ông có mặt trên chuyến bay gặp nạn, gồm chị dâu, vợ chồng cháu gái và con họ. Ông không dám tin rằng họ sẽ kết thúc chuyến du lịch Thái Lan và trở về theo cách này.

Nhiều người trên máy bay gặp nạn là du khách vừa kết thúc chuyến du lịch 5 ngày tới Bangkok. Tuyến bay Muan - Bangkok khai thác khoảng 4 chuyến mỗi tuần kể từ ngày 8/12.

Giới chức trách cho biết hành khách nhỏ tuổi nhất là một bé trai 3 tuổi, trong khi người cao tuổi nhất 78 tuổi. Trong đó, có 5 nạn nhân thiệt mạng là trẻ em dưới 10 tuổi.

Gần hiện trường vụ tai nạn, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng máy quay và tiếng rì rầm của các phóng viên tường thuật trực tiếp, trong khi người thân nạn nhân rơi vào trạng thái đau khổ, bàng hoàng khi chờ đợi tin tức. Ở khu vực xung quanh đường băng, các phóng viên có thể nhìn thấy tờ rơi miễn thuế và găng tay y tế của phi hành đoàn nằm rải rác khắp sân bay, không xa phần đuôi máy bay bị cháy đen.

Nhiều câu chuyện đau lòng của các gia đình nạn nhân đã được chia sẻ trực tuyến, trong đó một người đàn ông cho biết mẹ và 5 người dì của anh có mặt trên chuyến bay này. "Tôi được báo rằng họ sẽ đến vào khoảng 8h50 nên tôi đến sân bay để đón nhưng đến giờ vẫn không có thông tin gì", anh chia sẻ với truyền thông địa phương.

Một hình ảnh chụp màn hình tin nhắn KakaoTalk cuối cùng giữa hành khách và gia đình đã được phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. "Đợi đã, có một con chim bị kẹt ở cánh máy bay. Không thể hạ cánh bây giờ… Tôi có nên để lại di chúc không?". Tin nhắn cuối này được gửi lúc 9h01. Người con trả lời: "Tại sao con không thể gọi cho bố mẹ?". Tin nhắn được gửi lúc 9h37 và vẫn chưa được đọc.

Tại các sự kiện thể thao, bao gồm những trận bóng chuyền và bóng rổ vào ngày 29/12, mọi người đều dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Các đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc đã thay đổi lịch phát sóng sang chương trình tin tức khẩn cấp. Chương trình trao giải cuối năm và hài kịch cũng bị hủy bỏ.

Một người phụ nữ cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay tại Công viên thể thao Muan, Hàn Quốc hôm 30/12 (Ảnh: Reuters).

Vụ tai nạn xảy ra khi Hàn Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị sau lệnh thiết quân luật gây tranh cãi khiến Tổng thống Yoon Suk-yeol bị đình chỉ và bị luận tội.

Quyền tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã đến hiện trường vụ tai nạn ngay sau vụ việc và cho biết chính phủ đang tập trung mọi nguồn lực để giải quyết vụ việc. Đây là thử thách lớn đầu tiên đối với ông Choi, người vừa mới được trao quyền hôm 27/12.

Một số gia đình đã bày tỏ sự phẫn nộ về những gì họ cho là phản ứng chậm trễ từ chính quyền và hãng hàng không. Họ đã cầu xin được phép đến gần hiện trường vụ tai nạn từ sáng nhưng bị từ chối vì khu vực sân bay bị hạn chế quyền tiếp cận. Một người thân đã sử dụng micro để cầu xin thêm thông tin. "Anh trai tôi đã chết và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra", người này nói. "Tôi không biết gì cả".

Thế giới chia buồn cùng Hàn Quốc

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn bất ổn chính trị, càng làm gia tăng nỗi đau. Hàn Quốc đã tuyên bố 7 ngày quốc tang từ 29/12, trong đó các bàn thờ tưởng niệm sẽ được dựng lên trên toàn quốc.

Lãnh đạo từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Jill Biden "vô cùng đau buồn khi biết về sự mất mát về sinh mạng" và lưu ý rằng "là những đồng minh thân thiết" của Hàn Quốc, những người dân "chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc" với người Mỹ, "chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới những người bị ảnh hưởng".

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo rằng nhóm điều tra tai nạn hàng không của nước này, bao gồm NTSB, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Boeing - nhà sản xuất chiếc 737-800 bị rơi - sẽ hỗ trợ điều tra viên Hàn Quốc.

Một nhóm điều tra viên tai nạn hàng không của Mỹ do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Boeing dẫn đầu sẽ hỗ trợ các điều tra viên hàng không Hàn Quốc, NTSB cho biết trong tuyên bố hôm 29/12 khi các chuyên gia an toàn hàng không đặt câu hỏi tại sao máy bay không thể hạ thấp càng đáp sau khi một động cơ bị va chạm, dường như được cho là do chim đâm vào.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn đến quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok cùng các gia đình nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen viết: "Chúng tôi đau lòng khi chứng kiến hình ảnh từ vụ tai nạn. Châu Âu luôn đồng hành cùng Hàn Quốc trong thời khắc đau buồn này".

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier gọi đây là "mất mát không thể tưởng tượng" và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với các gia đình nạn nhân. Trong buổi cầu nguyện tại Vatican, Giáo hoàng Francis chia sẻ: "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, những người sống sót và gia đình đang đau khổ ở Hàn Quốc".

"Chúng tôi rất đau lòng trước tai nạn thảm khốc tại Hàn Quốc, một người bạn thân thiết của chúng tôi", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chia sẻ.

Bộ Ngoại giao Iran gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc và Thái Lan, quốc gia có 2 công dân trên chuyến bay. Chính phủ Singapore bày tỏ sự "đau buồn sâu sắc" và hy vọng những người sống sót sẽ nhanh chóng hồi phục.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha bày tỏ sự bàng hoàng trước thông tin vụ tai nạn đồng thời gửi lời đồng cảm đến các gia đình.