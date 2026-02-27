Hàn Quốc bắt nghi phạm phóng UAV vào lãnh thổ Triều Tiên

Các mảnh vỡ của một UAV nằm trên mặt đất tại khu vực Muksan-ri, quận Kaepung, thành phố Kaesong, Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Một dân thường Hàn Quốc bị cáo buộc phóng UAV sang Triều Tiên đã bị bắt ngày 26/2. Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Quận Seoul ban hành lệnh bắt giữ do lo ngại nghi phạm có thể tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn.

Nghi phạm họ Oh, một nghiên cứu sinh ngoài 30 tuổi, nằm trong số 7 người đang bị điều tra vì nghi vấn đã phóng UAV bay qua biên giới liên Triều. UAV cất cánh từ Incheon, dự kiến bay qua Kaesong và Pyeongsan-gun trong khu vực do Triều Tiên kiểm soát trước khi quay trở lại Paju, tỉnh Gyeonggi.

Oh là người đầu tiên trong nhóm 7 người bị bắt và được cho là đã dẫn đầu chiến dịch này. Ông khai rằng muốn sử dụng dữ liệu từ UAV cho nghiên cứu và hoạt động kinh doanh của mình.

Tháng 1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã 2 lần phóng UAV qua biên giới, vào tháng 9/2025 và tháng 1. Các UAV này bị Triều Tiên bắn hạ và được phát hiện gần Kaesong.

Cuộc điều tra chung của quân đội và cảnh sát cho rằng nghi phạm Oh đã 4 lần cho UAV bay về phía bắc. Nhóm điều tra cho biết việc ông Oh điều khiển UAV đã khiến Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông đang đối mặt với cáo buộc “hỗ trợ cho đối thủ", cùng các vi phạm Luật An toàn Hàng không và Luật Bảo vệ Căn cứ và Cơ sở Quân sự.

Hồi tháng 1, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã kêu gọi Hàn Quốc điều tra các sự cố UAV gần đây để đưa ra những giải thích chi tiết.

Bà Kim khi đó cho biết cá nhân bà đánh giá cao Seoul vì đã đưa ra quyết định khôn ngoan khi công bố lập trường chính thức rằng họ không có ý định khiêu khích, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ dẫn tới những tình huống nghiêm trọng.

“Bất kể thủ phạm là ai, và đó là hành vi của bất kỳ tổ chức dân sự hay cá nhân nào, thì các nhà chức trách chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia cũng không bao giờ nên né tránh trách nhiệm của mình”, bà nói thêm.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã nóng lên trong vài năm qua sau giai đoạn hạ nhiệt trước đó. Sau khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có các nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình này. Ông từng nhận định, Seoul có thể cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương để mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên.