Triều Tiên trưng bày vũ khí "độc nhất vô nhị" được trang bị AI

Các hệ thống pháo uy lực của Triều Tiên được trưng bày (Ảnh: KCNA).

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), công nhân của một công ty quốc phòng hàng đầu đất nước đã chế tạo 50 hệ thống vũ khí tấn công chủ lực này và bàn giao cho quân đội nhân dịp Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên tại một buổi lễ ở Bình Nhưỡng.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600mm, được thử nghiệm lần gần nhất vào tháng 1 với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có tầm bắn khoảng 400km. Theo KCNA, loại vũ khí này hiện có thể đã sẵn sàng để triển khai trên thực địa.

Cận cảnh hệ thống pháo của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy những tổ hợp pháo phản lực phóng loạt được xếp tại khuôn viên của Nhà Văn hóa 25/4, địa điểm tổ chức đại hội đảng mà Triều Tiên cho biết sẽ diễn ra vào cuối tháng 2.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi loại pháo phản lực này là “vũ khí có ưu thế nhất thế giới cho đòn tấn công tập trung siêu mạnh”, đồng thời cho biết đại hội sắp tới sẽ công bố các kế hoạch giai đoạn tiếp theo nhằm tăng cường năng lực tự vệ.

“Đây là vũ khí tấn công tập trung mạnh hàng đầu thế giới. Độ chính xác và sức mạnh của tên lửa đạn đạo chiến thuật cùng chức năng phóng loạt của các ống phóng được kết hợp hoàn hảo trong vũ khí này", ông Kim nói, gọi đây là một “vũ khí tuyệt vời và hấp dẫn”.

Ông mô tả hệ thống này được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ thống dẫn đường tổ hợp, cho rằng nó “phù hợp cho một cuộc tấn công đặc biệt” hoặc “một nhiệm vụ chiến lược”.

“Hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu chính xác cỡ lớn này, loại vũ khí độc nhất vô nhị trên thế giới, đã hoàn toàn thay đổi vai trò và quan niệm về pháo binh trong tác chiến hiện đại”, ông Kim tuyên bố.

“Tôi dám nói rằng một khi vũ khí này được sử dụng, hạ tầng quân sự và hệ thống chỉ huy của đối phương sẽ sụp đổ ngay lập tức", ông tuyên bố.

Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên sẽ công bố “kế hoạch và mục tiêu giai đoạn tiếp theo nhằm tăng cường năng lực quốc phòng tự lực”, cho thấy nước này có thể thông qua một lộ trình phát triển các hệ thống vũ khí mới tại cuộc họp.

“Việc theo đuổi mục tiêu không ngừng nâng cấp sức mạnh quân sự có khả năng kiềm chế mạnh mẽ mọi mối đe dọa và thách thức từ các thế lực bên ngoài của chúng ta sẽ tiếp tục được đẩy nhanh”, ông Kim nhấn mạnh.