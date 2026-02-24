Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được thăng chức

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã được thăng chức lên vị trí trưởng ban của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền trong đại hội đảng đang diễn ra.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/2 đã công bố thông cáo báo chí từ phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 của đảng Lao động, trong đó nêu tên bà Kim Yo-jong là một trong 17 trưởng ban của Ban Chấp hành Trung ương mới. Bà trước đó giữ chức Phó Trưởng ban.

Phiên họp toàn thể được tổ chức trong khuôn khổ đại hội đảng đang diễn ra, bắt đầu từ tuần trước nhằm rà soát kết quả chính sách kể từ đại hội năm 2021 và đề ra các mục tiêu mới cho 5 năm tới.

Bà Kim Yo-jong từ lâu đã là một trong những trợ lý thân cận nhất của anh trai và là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở Triều Tiên. Bà thường tháp tùng anh trai tới các sự kiện quan trọng ở trong và ngoài nước.

Bình Nhưỡng cũng thường sử dụng tên bà để ra các tuyên bố nêu lập trường công khai của phía Triều Tiên.

Trước đó, đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư tại đại hội đảng đang diễn ra.

KCNA ngày 23/2 thông báo: “Hội nghị lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã quyết định tái bầu đồng chí Kim Jong-un làm Tổng Bí thư vì việc thực thi và phát triển của đảng cũng như sự thịnh vượng của đất nước".

KCNA nhấn mạnh, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử nhận được “sự đồng thuận vững chắc” từ các đảng viên, nhân dân và binh sĩ.

KCNA ca ngợi công lao của ông Kim Jong-un trong việc nâng cao uy tín của đất nước, tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng của nước này và củng cố quân đội thành “một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh”.