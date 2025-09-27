Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Người Palestine di tản về phía nam Dải Gaza sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho cư dân thành phố Gaza sơ tán vào ngày 21/9 (Ảnh: Reuters).

"Có vẻ như chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận về Gaza. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận giúp đưa các con tin trở về, đó sẽ là một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 26/9 trước khi rời Nhà Trắng để tham dự giải golf Ryder Cup ở New York.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters rằng, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới tại Nhà Trắng với mục tiêu đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận.

Trong khi các nhà lãnh đạo quốc tế tập trung tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào tuần này, Mỹ đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Gaza giữa Israel và Hamas.

Theo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đề xuất này đã được chuyển đến các quan chức Ả rập Xê út, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết kế hoạch của Mỹ kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, dù còn sống hay đã chết, không có thêm các cuộc tấn công của Israel vào Qatar và một cuộc đối thoại mới giữa Israel và Palestine vì “chung sống hòa bình".

Israel đã khiến Qatar giận dữ khi tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas tại thủ đô Doha vào ngày 9/9.

Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với đại diện của một số quốc gia Trung Đông cũng như Thủ tướng Israel trong tuần này.

Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận các cuộc đàm phán về Gaza với các nước Trung Đông đang diễn ra căng thẳng, trong khi Israel cùng lực lượng Hamas đã nắm được thông tin về các cuộc thảo luận này.

"Các cuộc đàm phán căng thẳng đã diễn ra trong 4 ngày, và sẽ tiếp tục cho đến khi nào cần thiết để đạt được một thỏa thuận hoàn tất thành công. Tất cả quốc gia trong khu vực đều tham gia", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuần này, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết khả năng đột phá ở Gaza sẽ sớm xảy ra, bất chấp các cuộc tấn công của Israel vào khu vực này.

Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 con tin bị bắt giữ, theo thống kê của Israel. Khoảng 48 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống, đang bị giam giữ.

Theo các quan chức y tế địa phương, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng ở Gaza và khiến phần lớn vùng lãnh thổ này bị tàn phá. Cuộc xung đột kéo dài cũng dẫn tới nạn đói khủng khiếp tại Gaza.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và một số nước đã chọn công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

Pháp, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha nằm trong số các quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine trong những ngày gần đây, một phần nhằm duy trì khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước. Israel đã chỉ trích các động thái này.