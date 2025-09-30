Tổng thống Donald Trump ra hạn chót cho Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Chúng ta sẽ chờ khoảng 3-4 ngày. Rồi xem thế nào. Tất cả các nước Ả rập đã đồng ý. Các nước Hồi giáo đều đã đồng ý. Israel cũng đã đồng ý”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với phóng viên.

Ông Trump nói rằng nếu Hamas không chấp thuận thỏa thuận, thì đó sẽ là một “kết cục rất buồn”.

“Chúng tôi chỉ đang chờ Hamas, và Hamas sẽ đồng ý hoặc không, và nếu không thì sẽ là một kết cục rất buồn”, ông Trump nhấn mạnh.

Hôm qua, ông Trump cho biết việc chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza đã gần hơn bao giờ hết sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý với kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Washington đưa ra.

Theo đó, Israel cam kết sẽ không chiếm đóng hay sáp nhập Dải Gaza, cũng như không buộc cư dân tại đây phải di dời. Lãnh thổ này sẽ được biến thành một “khu vực phi cực đoan, không có khủng bố”, không còn đe dọa đến các nước láng giềng.

Một khu kinh tế đặc biệt cũng sẽ được thành lập tại Gaza nhằm thu hút đầu tư và khôi phục cơ sở hạ tầng.

Việc quản lý vùng đất này sẽ tạm thời được chuyển giao cho một cơ quan hành chính dưới sự giám sát quốc tế, trong đó có sự tham gia của các đối tác Ả Rập.

Mỹ đề xuất bảo đảm an ninh cho Gaza bằng một lực lượng ổn định, trong đó có đại diện của các tổ chức quốc tế và các quốc gia Ả Rập.

Điều kiện then chốt vẫn là trao đổi tù nhân: tất cả con tin Israel phải được thả trong vòng 72 giờ sau khi Israel chính thức phê chuẩn kế hoạch. Đổi lại, Tel Aviv sẽ trả tự do cho 250 người Palestine bị kết án tù chung thân và 1.700 người bị bắt giữ ở Gaza sau các sự kiện ngày 7/10/2023. Những thành viên Hamas đồng ý hạ vũ khí và từ bỏ bạo lực sẽ được ân xá và cho phép rời khỏi Gaza an toàn.

Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần sự chấp nhận từ Hamas. Trong bản đề xuất có một số điều khoản mà Hamas trước đây từng bác bỏ.