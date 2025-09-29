Israel ra 2 điều kiện để miễn truy cứu trách nhiệm với Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Trước đó, ông Netanyahu từng khẳng định rằng chỉ có "xóa sổ hoàn toàn" Hamas, bao gồm cả các thủ lĩnh của nhóm, mới có thể chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Tuy nhiên, hôm 28/9, ông dường như đã xác nhận chi tiết bị rò rỉ của một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo, nói rằng Hamas có thể được miễn truy cứu.

“Nếu các thủ lĩnh Hamas được hộ tống ra khỏi khu vực, nếu họ kết thúc chiến sự, thả toàn bộ con tin, chúng tôi sẽ để họ ra đi", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

“Tất cả điều đó, theo tôi, là một phần của kế hoạch. Tôi sẽ không tiết lộ trước, vì chúng tôi đang bàn thảo chính xác về những vấn đề này", ông nhấn mạnh.

Theo các tài liệu bị rò rỉ lên truyền thông Trung Đông cuối tuần qua, ông Trump sẵn sàng cho phép các thủ lĩnh Hamas rời khỏi Gaza an toàn nếu 48 con tin đang bị giam trong Dải Gaza được phóng thích trong vòng 48 giờ kể từ khi Israel công khai chấp thuận thỏa thuận.

Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho vài trăm tù nhân an ninh Palestine đang thụ án chung thân và hơn 1.000 người Gaza bị bắt kể từ khi chiến sự nổ ra, cùng với việc trao trả thi thể của vài trăm người Palestine.

Bản kế hoạch cũng nêu rằng các thành viên Hamas cam kết “chung sống hòa bình” sẽ được ân xá, trong khi những người muốn rời khỏi Gaza sẽ được cấp hành lang an toàn tới các quốc gia tiếp nhận.

Nhiều quốc gia Trung Đông và Hồi giáo đã phản đối chiến dịch tiến công liên tục của Israel ở Dải Gaza, vốn đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng, cũng như trước các cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào Qatar.

Theo kế hoạch 21 điểm của ông Trump mà truyền thông Trung Đông nắm được, Israel dường như sẽ cam kết không tiến hành thêm các cuộc tấn công ở Qatar, vì quốc gia Ả rập này có vai trò trung gian quan trọng trong xung đột Gaza.

Khi được hỏi về các cuộc tấn công vào Qatar, ông Netanyahu nói với Fox News: “Những vấn đề đó, một lần nữa, sẽ được xử lý ổn thỏa, vì mục tiêu của chúng tôi là Hamas, không vượt quá điều đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết chung".

Kế hoạch hòa bình của ông Trump được cho cũng kêu gọi tái thiết Gaza để phục vụ người dân, và cho phép người Palestine được ở lại vùng đất này nếu họ muốn.

Theo bản kế hoạch tiềm năng, Israel được cho cũng sẽ đồng ý để Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngừng toàn bộ hoạt động và rút dần khỏi Dải Gaza, một bước đi mà ông Netanyahu đã nhiều lần phản đối trong 2 năm qua.

Nếu Israel và Hamas cùng chấp thuận kế hoạch này, điều đó cũng sẽ có nghĩa là Hamas sẽ không có vai trò gì trong bộ máy quản lý Gaza, trong khi Mỹ phối hợp với các nước Ả rập và đối tác quốc tế khác thành lập “lực lượng ổn định quốc tế tạm thời” để triển khai ngay tại Gaza giám sát an ninh vùng này.

Lực lượng này cũng sẽ xây dựng và huấn luyện một lực lượng cảnh sát Palestine, được mô tả là “cơ quan an ninh nội bộ lâu dài”.