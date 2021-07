Haiti "điểm mặt" nhóm biệt kích gần 30 người bị nghi ám sát Tổng thống

Dân trí Giới chức Haiti đã xác định được 28 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, trong đó có 2 người Mỹ, 26 người Colombia.

Haiti đã bắt giữ 17 nghi phạm vụ ám sát Tổng thống (Ảnh: AP)

Hãng tin Miami Herald dẫn lời Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles ngày 8/7 cho biết: "Đó là một nhóm biệt kích gồm 28 đối tượng, trong đó gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ.

Ông Charles cho hay, lực lượng an ninh Haiti hiện bắt giữ 2 nghi phạm người Mỹ và 15 nghi phạm Colombia, trong khi 3 nghi phạm Colombia đã bị tiêu diệt, 8 nghi phạm khác vẫn lẩn trốn. Trước đó, cảnh sát Haiti nói rằng họ đã tiêu diệt 7 nghi phạm. Hiện chưa rõ tại sao có sự chênh lệch thông tin này.

Bộ trưởng phụ trách bầu cử Haiti, ông Mathias Pierre, sau đó xác định danh tính hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti gồm James Solages, 35 tuổi, và Joseph Vincent, 55 tuổi. Solages tự nhận mình là một nhà từ thiện với các hoạt động hỗ trợ trẻ em như giúp trẻ em ở nơi mà anh ta sinh ra và lớn lên được đến trường. Theo thông trên trên trang web từ thiện lập ra, Solages nói rằng từng làm nhân viên an ninh tại Đại sứ quán Canada ở Haiti. Trong khi đó, thông tin trên LinkedIn của Solages nói anh ta có nhiều kỹ năng trong đó có nghiệp vụ của một quân cảnh. Thậm chí, Solages tự nhận là một nhân viên ngoại giao, một chính khách.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về việc Haiti bắt giữ các nghi phạm trong đó có 2 công dân Mỹ.

Về phía Colombia, Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano Aponte xác nhận, các nghi phạm bị giới chức Haiti bắt giữ là các quân nhân đã về hưu của nước này. "Liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, Interpol hôm nay đã đề nghị chính phủ và cảnh sát Colombia chia sẻ thông tin về các nghi phạm.

Thông tin ban đầu cho thấy đây là các công dân Colombia, quân nhân đã về hưu", Bộ trưởng Quốc phòng Aponte cho biết trên Twitter cuối ngày 8/7. Ông cho biết thêm, chính phủ Colombia đã yêu cầu quân đội và cảnh sát nước này lập tức hỗ trợ cuộc điều tra của phía Haiti.

Một chiếc ô tô bị bắn vỡ cửa kính bên ngoài nhà riêng của Tổng thống Moise (Ảnh: Getty).

Vỏ đạn tại hiện trường vụ ám sát (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông địa phương Haiti, việc bắt giữ các nghi phạm có sự phối hợp của người dân. Một số người dân địa phương đã phát hiện hai đối tượng nước ngoài khả nghi và đã bắt giữ, giao cho cảnh sát. Họ cũng phóng hỏa một số xe ô tô với đầy vết đạn được cho là của các nghi phạm. AP đưa tin, các ô tô này không có biển số xe, một trong số ô tô này có chứa các thùng đạn rỗng.

Lực lượng chức năng Haiti đang tiếp tục truy tìm những nghi phạm còn lại và điều tra làm sáng tỏ vụ việc với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tư dinh Tổng thống Moise nhìn từ bên ngoài (Ảnh: Getty).

Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị ám sát vào khoảng 1h sáng ngày 7/7 tại nhà riêng. Một đoạn video do nhân chứng cung cấp cho thấy, một nhóm vũ trang đi trên một đoàn xe gồm ít nhất 5 chiếc đã xuất hiện bên ngoài tư dinh của Tổng thống Moise vào thời điểm đó. Một số người sống gần nhà Tổng thống nói rằng, họ đã nghe thấy súng nổ suốt nửa giờ đồng hồ.

Vụ ám sát Tổng thống Moise khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về lớp an ninh bảo vệ người đứng đầu chính phủ Haiti. Tổng thống Moise vốn được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Mỗi khi di chuyển ông thường được một đoàn xe gồm khoảng 10 xe bọc thép và các nhân viên an ninh hộ tống. "Các nhân viên an ninh được trang bị đầy đủ để bảo vệ Tổng thống ngày đêm đã ở đâu", Julia, một người dân 28 tuổi ở Haiti, nói.

Bed-Ford Claude, người đứng đầu văn phòng ủy viên công tố thủ đô Port-au-Prince, cho biết trong những ngày tới giới chức năng sẽ tiến hành thẩm vấn những người đứng đầu đội cận vệ của Tổng thống.

Minh Phương

Theo Miami Herald