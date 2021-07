Nhân chứng vụ ám sát Tổng thống Haiti: Súng nổ suốt nửa giờ

Dân trí Những người sống gần nhà Tổng thống Haiti Jovenel Moise cho biết, họ đã nghe thấy những loạt súng suốt nửa giờ đồng hồ nhưng nghĩ rằng chỉ là vụ nổ súng của một băng nhóm hoặc một trận động đất.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát ngày 7/7 (Ảnh: AFP).

Súng nổ suốt nửa giờ

New York Times dẫn lời những nhân chứng sống gần nhà riêng của Tổng thống Haiti Jovenel Moise cho biết, những tiếng súng đầu tiên vang lên khoảng hơn 1h sáng ngày 7/7. Một số nhân chứng cho hay, những tiếng nổ vang vọng khắp con phố gần nơi ở của Tổng thống ở Pelerin, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.

Một người bán hàng cho biết, ông bị đánh thức lúc nửa đêm bởi những tiếng nổ bắt đầu từ khoảng 1h. Các nhân chứng khác cho biết, súng bắt đầu nổ từ khoảng 1h hoặc 1h30 và kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Nhóm biệt kích bên ngoài nhà riêng Tổng thống Moise vào đêm xảy ra vụ ám sát (Ảnh: Getty).

Ban đầu, một số hàng xóm nghĩ rằng, những tiếng súng là của một băng nhóm nào đó hoặc do có động đất. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, họ đều bàng hoàng khi nghe được tin tức trên báo đài về việc Tổng thống Moise bị ám sát trong đêm ngay tại nhà riêng.

Những tin tức liên quan đến chi tiết vụ án ngày càng rõ dần. Một số video chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy một đoàn xe chở nhóm người có vũ trang chặn đường gần nhà riêng của Tổng thống Moise.

Một chiếc ô tô lỗ chỗ vết đạn sau vụ ám sát Tổng thống Moise (Ảnh: Getty).

Trong một đoạn video, giọng một người đàn ông nói tiếng Anh vang lên: "Đây là hoạt động của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA)! Tất cả lùi lại và nằm xuống". Đoạn video được cho là do một trong những người dân sống gần nhà Tổng thống Moise quay lại.

Một đoạn video khác cho thấy khoảnh khắc hơn 30 loạt súng vang lên cùng với tiếng chó sủa. Một nhóm người có vũ trang được nhìn thấy đứng xung quanh nhà của Tổng thống Moise và một người phải nằm úp mặt xuống đường. Một số người trong nhóm vũ trang nói tiếng Tây Ban Nha thay vì nói tiếng Pháp hay tiếng Creole phổ biến ở Haiti.

Sau vụ ám sát, đường phố ở Perelin trở nên vắng lặng, lực lượng an ninh xuất hiện ở khắp nơi. Tổng thống Moise vốn được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Mỗi khi di chuyển ông thường được một đoàn xe gồm khoảng 10 xe bọc thép và các nhân viên an ninh hộ tống. Điều này khiến nhiều người tự hỏi tại sao nhóm vũ trang có thể đột nhập vào nhà riêng và ám sát ông.

Giả thuyết về vụ ám sát

Lực lượng an ninh gác bên ngoài tư dinh của Tổng thống Moise sau vụ ám sát (Ảnh: AFP).

Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cuối ngày 7/7 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 2 nghi phạm và tiêu diệt 4 nghi phạm khác bị cho là có liên quan đến vụ ám sát ông Moise. Hiện danh tính và động cơ của nhóm sát thủ chưa được công bố.

Trước đó Thủ tướng lâm thời Claude Joseph, người đang tạm nắm quyền lãnh đạo Haiti thay ông Moise, cho biết một nhóm vũ trang đã đột nhập vào nhà riêng của Tổng thống, bắn Tổng thống tử vong và khiến Đệ nhất phu nhân Martine Moise trọng thương. Theo nhận định ban đầu dựa vào các video do nhân chứng cung cấp, giới chức Haiti cho rằng, đây là một nhóm vũ trang, có thể là lính đánh thuê nước ngoài.

Phóng viên địa phương Alexander Galvez nói với đài Blu Radio của Colombia rằng, Thủ tướng Joseph sau đó đã xác định biệt đội đánh thuê này gồm cả công dân Haiti và Colombia, Venezuela.

Báo Diario Libre dẫn một số nguồn thạo tin nói rằng, vụ ám sát có thể do một băng nhóm mafia địa phương thực hiện theo "mệnh lệnh của một người có quyền lực ở Haiti" và có liên quan đến buôn ma túy và bắt cóc.

Theo truyền thông địa phương, ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, giới chức Haiti đã ra lệnh đóng toàn bộ biên giới, đóng cửa sân bay quốc tế vì cho rằng nhóm sát thủ có thể tìm cách chạy ra nước ngoài. Báo El Dia của Cộng hòa Dominica cho hay, nước này cũng ngay lập tức đóng cửa biên giới với Haiti, cấm tất cả các chuyến bay đi và đến từ Haiti, ngoại trừ các chuyến bay chở công dân và nhà ngoại giao về nước. Giới chức Dominica cũng chỉ thị cho 4 sân bay thẩm vấn bất kỳ công dân Colombia nào rời khỏi nước này.

Liên quan đến chi tiết nhóm vũ trang tự xưng là đặc vụ của DEA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bác bỏ đặc vụ của Mỹ có liên quan đến vụ ám sát. Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond cũng cho rằng đó không phải là đặc vụ của DEA, thay vào đó dường như là lính đánh thuê, những sát thủ được đào tạo bài bản. "Tôi tin đó là những kẻ giả mạo đặc vụ DEA", ông Edmond nói và cũng cho rằng vụ ám sát "mang động cơ chính trị".

Minh Phương

Theo New York Times, Fox News