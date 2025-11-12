Hải quân Ấn Độ mở rộng thần tốc, biên chế chiến hạm nội địa mới mỗi 40 ngày

Tàu sân bay Vikrant của Ấn Độ (Ảnh: PIB).

Theo Forbes, Ấn Độ đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường sức mạnh vũ trang đồng thời tăng cường tự chủ chiến lược về vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống. Dù đạt tiến bộ trong tất cả các quân chủng, Ấn Độ đặc biệt tập trung vào việc hiện đại hóa hạm đội hải quân.

Đô đốc Dinesh K. Tripathi, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, gần đây cho biết tại một diễn đàn quốc phòng rằng cứ 40 ngày thì hải quân nước này lại đưa vào biên chế một chiến hạm hoặc tàu ngầm nội địa mới.

Với kế hoạch đạt hơn 200 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2035, Ấn Độ đang định hình lại cán cân quyền lực tại Ấn Độ Dương.

An ninh hàng hải có vai trò sống còn với Ấn Độ, quốc gia có đường bờ biển dài 7.500km và nằm ở vị trí trung tâm của Ấn Độ Dương, tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Gần 95% khối lượng và 70% giá trị thương mại của Ấn Độ đi bằng đường biển, nối các cảng trong nước với nhà cung cấp năng lượng ở Trung Đông và thị trường Đông Á. Do đó, việc bảo đảm các tuyến hàng hải này luôn thông suốt là yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực của Ấn Độ cũng đầu tư mạnh mẽ vào hải quân, khiến New Delhi quyết tâm hơn trong mục tiêu mở rộng hạm đội.

Trước đây, Hải quân Ấn Độ phụ thuộc vào tàu và công nghệ nhập khẩu từ Liên Xô và Anh, khiến quá trình hiện đại hóa bị chậm và công tác bảo dưỡng gặp khó khăn. Đầu những năm 2000, lực lượng này vẫn dựa vào tàu sân bay cũ INS Viraat - từng phục vụ Hải quân Anh từ năm 1959 - cùng đội tàu ngầm chủ yếu chạy dầu diesel theo thiết kế Liên Xô.

Từ đầu những năm 2000, Ấn Độ bắt đầu đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, đặc biệt sau năm 2014 với chính sách “Make In India”, khuyến khích phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Một cột mốc lớn của chương trình này là tàu sân bay nội địa đầu tiên INS Vikrant được biên chế năm 2022. Hiện nay, Ấn Độ đưa vào hoạt động một tàu mới mỗi 40 ngày với mục tiêu sở hữu hơn 200 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2035.

Đến nay, 52 tàu đang được đóng tại các xưởng trong nước, bao gồm tàu khu trục thế hệ mới, tàu hộ vệ tàng hình, tàu hộ tống và tàu ngầm.

Trọng tâm của quá trình chuyển đổi này là sản xuất trong nước. Cùng với “Make In India”, sáng kiến Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường) ra đời năm 2020 nhằm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh.

Các tàu chiến được đóng bằng thép do các nhà máy trong nước sản xuất; hệ thống động cơ, cảm biến, tên lửa, phần mềm và hệ thống quản lý tác chiến đều do các công ty Ấn Độ phát triển. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, đồng thời tăng khả năng tự chủ và duy trì sức mạnh hải quân lâu dài.

Chương trình hiện đại hóa này giúp Hải quân Ấn Độ chuyển từ phòng thủ ven bờ sang khả năng tác chiến tầm xa trên toàn Ấn Độ Dương. Các tàu khu trục tàng hình thế hệ mới như lớp P-15B Visakhapatnam được trang bị tên lửa hành trình BrahMos do Ấn Độ hợp tác với Nga sản xuất.

Ấn Độ cũng đã công bố kế hoạch phát triển tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân để hoạt động song song với INS Vikrant. Đồng thời, lực lượng tàu ngầm sẽ được bổ sung khoảng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân, bên cạnh 2 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân vừa đưa vào biên chế. Những dự án quy mô lớn này, kết hợp với nhiều chương trình hiện đại hóa nhỏ hơn, nhằm xây dựng một lực lượng hải quân công nghệ cao, linh hoạt và bền vững.

Nhờ đó, Hải quân Ấn Độ có thể duy trì hiện diện thường trực trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thực hiện nhiệm vụ tấn công tàu sân bay, tác chiến ngầm, bảo vệ tuyến hàng hải, đồng thời ứng phó nhanh với các mối đe dọa khu vực.