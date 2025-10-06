Ấn Độ muốn đồng sản xuất hoặc mua 5 tổ hợp "rồng lửa" S-400 của Nga?

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf (Ảnh: TASS).

Báo Hindustan Times đưa tin dẫn các nguồn tin trong giới quân sự Ấn Độ cho biết, một cuộc họp giữa đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ và phía Nga dự kiến sẽ được tổ chức trong tuần này để thảo luận về khả năng cùng sản xuất hoặc mua trực tiếp các hệ thống tên lửa đất đối không S-400. Mục tiêu là nhằm tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của Ấn Độ.

Báo cáo cho biết Ấn Độ cần thêm 5 hệ thống tương tự để đảm bảo khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công tiềm tàng dọc theo bờ biển dài hơn 7.000km của nước này, cũng như để bịt kín những khoảng trống hiện có trong mạng lưới phòng không của Bộ Tư lệnh miền Bắc.

Thỏa thuận liên chính phủ có thể sẽ được phê chuẩn trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ vào đầu tháng 12 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn thường niên.

Đầu tháng trước, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Dmitry Shugayev cho biết Moscow và New Delhi đang xem xét việc mở rộng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Ấn Độ.

“Như đã biết, Ấn Độ đã có hệ thống S-400 của chúng tôi. Có cơ hội để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là sẽ có thể có các đợt cung cấp mới. Chúng tôi đang tiến hành đàm phán về vấn đề này”, ông nói.

Quan chức Nga đồng thời cho biết thêm một lĩnh vực hợp tác khác là việc cung cấp tiêm kích Su-57.

Tính đến tháng 6, Ấn Độ đã nhận được 3 trong số 5 hệ thống tên lửa S-400 Triumf theo thỏa thuận được ký kết vào năm 2018 trị giá 5,43 tỷ USD.

Giới chức Nga cho hay, Moscow sẽ chuyển giao các đơn vị còn lại của hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ trong giai đoạn 2025-2026 như thỏa thuận.

S-400 Triumf, do Almaz-Antey của Nga phát triển, là một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung, được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới. Nó được sử dụng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình, và tên lửa đạn đạo.

Một tiểu đoàn S-400 thông thường gồm 8 bệ phóng và 32 tên lửa và có giá khoảng 200 triệu USD. Mỗi bệ phóng có thể mang nhiều loại tên lửa khác nhau có tầm bắn từ 40km đến 400km, và gồm các radar gắn trên xe tải, một sở chỉ huy di động cùng nhiều nền tảng phóng.