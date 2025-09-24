Ấn Độ sẽ mua và sản xuất "bóng ma bầu trời" Su-57 của Nga?

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: Eurasian Times).

Ấn Độ có thể mua ít nhất 2 phi đội tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga, Sukhoi Su-57 và sẽ xem xét đề xuất của Moscow về việc sản xuất máy bay này trong nước, trang tin The Print cho biết hôm 23/9.

Đề xuất của Nga theo mô hình các thỏa thuận trước đây với New Delhi, trong đó tiêm kích MiG và Su-30MKI được chế tạo tại Ấn Độ, trang tin cho hay.

Nếu đề xuất được chấp thuận, tập đoàn nhà nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) sẽ hợp tác với các công ty Nga để chế tạo máy bay.

Nếu hai bên đồng ý sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, hai phi đội ban đầu sẽ được bàn giao ở dạng bay sẵn, nguồn tin nói với The Print. Sau đó, từ 3-5 phi đội có thể được HAL chế tạo tại cơ sở Nashik.

Kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và tách biệt với chương trình Máy bay Tiêm kích Đa nhiệm (MRFA) mà Không quân Ấn Độ (IAF) đang theo đuổi, theo The Print.

Trong khuôn khổ chương trình MRFA, IAF được cho là đã khuyến nghị lựa chọn tiêm kích Rafale của Pháp, do hãng Dassault Aviation sản xuất.

Hồi tháng Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã phê duyệt mô hình để phát triển Tiêm kích tàng hình đa nhiệm tầm trung (AMCA) với khoản đầu tư 175 triệu USD.

AMCA là tiêm kích 1 chỗ ngồi, 2 động cơ, đa nhiệm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như giành ưu thế trên không, tấn công mặt đất, chế áp phòng không đối phương và tiến hành tác chiến điện tử.

Tháng trước, chính phủ Ấn Độ được cho là đã phê duyệt thỏa thuận trị giá 7,6 tỷ USD để sản xuất máy bay tiêm kích trong nước.

Thông tin này được đưa ra vài tháng sau khi tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport tuyên bố sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có của Su-30MKI để sản xuất Su-57E tại Ấn Độ, theo Eurasian Times.

“Trong trường hợp phía Ấn Độ có quyết định tích cực, việc sản xuất tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E của Nga có thể được bắt đầu ngay tại các nhà máy hiện chế tạo Su-30MKI trong thời gian ngắn”, thông báo hồi tháng 3 cho hay.

Theo Eurasian Times, gói đề nghị của Nga gồm 3 điểm: Sản xuất Su-57E tại Ấn Độ, hiện đại hóa Su-30MKI và hỗ trợ chương trình máy bay tiêm kích thế hệ 5 của riêng Ấn Độ.

Su-57 là tiêm kích 2 động cơ, thế hệ thứ 5, có thiết kế vượt trội nhằm tiêu diệt mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển. Máy bay được chế tạo để cạnh tranh với các tiêm kích thế hệ năm của NATO như F-22 Raptor và F-35 Lightning II, với khả năng tàng hình nhờ vật liệu composite, và có thể bay hành trình ở tốc độ siêu âm.

Đây là tiêm kích tàng hình đa năng, có thể thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát và tác chiến điện tử. Nga đang tích hợp nhiều loại vũ khí uy lực lên Su-57, gồm tên lửa tầm xa R-37M và cả tên lửa siêu vượt âm.

Ngoài ra, máy bay còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa, hỗ trợ phi công và góp phần ra quyết định chính xác. Nhờ các ưu điểm này, Su-57 còn được mệnh danh là "bóng ma bầu trời".