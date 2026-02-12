Hai chiến hạm Mỹ va chạm trên biển

Tàu USS Truxtun (Ảnh: AFP).

Một tàu chiến của Mỹ và một tàu tiếp tế của Hải quân đã va chạm trong lúc tiếp nhiên liệu vào chiều 11/2, Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ cho biết với Reuters trong một tuyên bố gửi qua email hôm 12/2.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Truxtun và tàu hỗ trợ tác chiến nhanh lớp Supply USNS Supply đã va chạm trong quá trình tiếp tế trên biển, theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Miền Nam, cơ quan có phạm vi trách nhiệm bao gồm Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe. Tuyên bố không nêu rõ địa điểm xảy ra va chạm.

“Có 2 nhân viên được ghi nhận bị thương nhẹ và hiện trong tình trạng ổn định”, tuyên bố cho biết.

Vụ việc hiện đang được điều tra và cả hai tàu đều di chuyển an toàn, tuyên bố cho biết thêm.

Wall Street Journal là báo đầu tiên đưa tin rằng vụ va chạm xảy ra gần khu vực Nam Mỹ, đồng thời cho biết nguyên nhân hiện vẫn chưa được làm rõ.

Theo Fox News, cả 2 tàu đều được điều động tham gia đợt tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribe trong những tháng gần đây nhằm chống buôn bán ma túy trong khu vực.

Hoạt động tiếp tế trên biển bao gồm việc chuyển giao hàng hóa và nhiên liệu giữa 2 tàu di chuyển song song cạnh nhau. Tàu Truxtun đã rời Căn cứ Hải quân Norfolk ở bang Virginia vào đầu tháng này để làm nhiệm vụ.