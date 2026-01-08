Khoảnh khắc lực lượng Mỹ đột kích, bắt tàu dầu treo cờ Nga

Toàn cảnh lực lượng Mỹ đột kích, bắt tàu dầu treo cờ Nga

Theo hãng tin RT, chiều 7/1, theo giờ địa phương, tàu chở dầu Marinera trước đây gọi là Bella 1, đã bị chặn giữ tại vùng biển quốc tế ở phía Tây Bắc Scotland với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu (Mỹ), hành động này do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiến hành, phối hợp cùng quân đội.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem và Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (US Southern Command) ngày 7/1 đã đăng các đoạn clip này trên nền tảng X.

Những hình ảnh dường như cho thấy quân đội Mỹ chặn bắt một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela trên vùng biển Caribe. Các đoạn video được công bố cùng ngày lực lượng Mỹ cũng chặn bắt và tịch thu tàu Marinera treo cờ Nga ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu chở dầu Marinera đã bị tàu Tuần duyên Mỹ USCGC Munro theo dõi và truy đuổi suốt nhiều tuần trên Đại Tây Dương, sau khi con tàu này liên tục tìm cách né tránh việc bị bắt giữ gần Venezuela bằng cách thay đổi cờ treo và danh tính. Cuối cùng, con tàu đã bị bắt giữ tại khu vực Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của một tòa án liên bang Mỹ.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Marinera, Mỹ cũng chặn bắt một tàu chở dầu khác trên biển Caribe, mang tên M/T Sophia. Quân đội Mỹ mô tả con tàu này là một tàu chở dầu cơ giới không quốc tịch và bị trừng phạt.

“Tàu M/T Sophia đang hoạt động trên vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở Biển Caribe. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống tàu đến Mỹ để xử lý theo quy định”, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho hay.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận Mỹ đã thi hành lệnh tịch thu tàu Marinera/Bella 1 vốn “chịu trách nhiệm vận chuyển dầu mỏ bị trừng phạt từ Venezuela và Iran”.

Theo bà Bondi, tàu chở dầu này đã bị Mỹ xác định “vì vai trò của nó trong một mạng lưới né tránh trừng phạt”.

Bà nói thêm rằng các thành viên thủy thủ đoàn đã tìm cách tránh bị bắt giữ, nhưng đang bị điều tra toàn diện và đối mặt với các cáo buộc hình sự do không tuân thủ mệnh lệnh của lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục giám sát các tàu thuyền khác, bà Bondi cảnh báo thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu bị trừng phạt khác sẽ đối mặt với nguy cơ bị truy tố nếu không “tuân theo chỉ thị” của Tuần duyên hoặc các quan chức liên bang.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng khẳng định con tàu này thuộc diện chịu lệnh của Mỹ, đồng nghĩa với việc các thành viên thủy thủ đoàn cũng có thể bị truy tố và bị đưa về Mỹ để hầu tòa.

Trong khi đó, Nga đã lên tiếng chỉ trích động thái của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình xung quanh tàu chở dầu này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhiều khả năng có công dân Nga trong thủy thủ đoàn trên tàu và Nga đã kêu gọi Mỹ bảo đảm “đối xử nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm” đối với các thủy thủ bị bắt, cũng như “cho phép họ sớm được trở về nhà”.