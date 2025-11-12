Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất, bắt đầu "cuộc chiến" chống ma túy ở Caribe

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, nhóm tác chiến "do tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford (CVN 78) dẫn đầu, đã tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách vào ngày 11/11".

SOUTHCOM phụ trách hoạt động tại khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển lân cận.

“Việc tăng cường sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại khu vực tác chiến đặc biệt SOUTHCOM sẽ củng cố năng lực của Mỹ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các tác nhân và hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sự an toàn và thịnh vượng của nước Mỹ cũng như an ninh của chúng ta ở Tây Bán cầu”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được triển khai để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy".

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, cùng với hàng chục máy bay và trực thăng.

Trước đó, ngày 24/10, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đến khu vực do SOUTHCOM phụ trách để đối phó với tình hình buôn lậu ma túy trong khu vực.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, với đội hộ tống trong khu vực bao gồm các tàu chiến USS Bainbridge, USS Mahan và USS Winston Churchill, sẽ tăng cường hỏa lực của Mỹ trong khu vực.

Vị trí của Mỹ và Venezuela (Ảnh: Shutterstock).

Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 14 cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 61 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela và Colombia, đồng thời thu hút sự chú ý đến một khu vực trên thế giới vốn nhận được nguồn lực hạn chế từ quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Mỹ khẳng định chiến dịch của nước này nhắm mục tiêu vào các tổ chức "khủng bố ma túy", viện dẫn thẩm quyền pháp lý theo quyền hạn chống khủng bố của Quốc hội. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc không kích này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Trang tin Miami Herald dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Venezuela. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để đối phó với nạn buôn bán ma túy, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela.

Khi được yêu cầu bình luận về việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ tấn công các băng đảng ma túy trong khu vực.

Việc tăng cường quân sự của Mỹ tại vùng Caribe bắt đầu vào tháng 8 với sự xuất hiện của tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu và máy bay do thám.

Truyền thông Mỹ trích dẫn dữ liệu từ Lầu Năm Góc cho biết, tính đến ngày 31/10, 10.000 quân nhân Mỹ và 6.000 thủy thủ được triển khai đến vùng Caribe gần Venezuela. 8 tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được triển khai đến khu vực Caribe.

Con số trên sẽ tăng lên khi tàu sân bay Gerald R. Ford được điều đến khu vực.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Mỹ ở Puerto Rico.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.