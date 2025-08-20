Hỏa hoạn trên tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Okinawa

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin về vụ cháy vào chiều tối 20/8 (Ảnh: NHK).

Theo NHK, hiện chưa có báo cáo về thương vong và các tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang nỗ lực dập lửa.

Ngọn lửa được cho là bùng phát vào khoảng 17h giờ địa phương ngày 20/8 khi con tàu đang neo đậu gần Bãi biển Trắng ở thành phố Uruma, một cơ sở hải quân quan trọng của Mỹ trên đảo.

"Một đám cháy đã bùng phát trên một tàu chiến của Mỹ ngoài khơi Bãi biển Trắng. Thủy thủ đoàn đang nỗ lực chữa cháy, nhưng chúng tôi đã yêu cầu Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hỗ trợ để dập tắt ngọn lửa", một quan chức Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nói với NHK.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nakagusuku xác nhận đã nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn từ Trại Zukeran của Lục quân Mỹ ngay sau khi vụ cháy xảy ra.

Đến đầu giờ tối, cả thủy thủ đoàn của quân đội Mỹ và các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nỗ lực tham gia dập tắt ngọn lửa.

Đài NHK đã phát sóng cảnh quay cho thấy khói và lửa bốc lên từ con tàu khi các phương tiện cứu hỏa vây quanh nhằm nỗ lực dập cháy.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng đã triển khai một tàu tuần tra đến hiện trường. Mặc dù đám cháy rất nghiêm trọng, nhưng may mắn chưa có báo cáo về thương vong.

Tàu New Orleans là một tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio, được thiết kế để vận chuyển Thủy quân Lục chiến Mỹ và trang thiết bị của họ.

Với chiều dài 208 mét và lượng giãn nước hơn 24.000 tấn, con tàu có khả năng tiếp nhận khoảng 700 lính thủy quân lục chiến, hoặc tăng lên 800 lính trong thời chiến, và triển khai quân lên bờ bằng tàu đổ bộ hoặc trực thăng.

Hệ thống phòng thủ của tàu bao gồm hai pháo hạm Bushmaster II 30mm để tấn công mặt nước và các bệ phóng tên lửa RIM-116 Rolling Airframe để phòng không.