Nga cảnh báo cứng rắn khi Ukraine dồn dập tập kích lãnh thổ

Máy bay không người lái Ukraine tập kích Moscow (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải (SMG) ngày 20/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi thông điệp cứng rắn tới Ukraine, đồng thời khẳng định lập trường của Moscow về chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nói về chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Lavrov tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 80 khu định cư từ đầu năm tới nay, bao gồm 35 khu trong tháng 3 và tháng 4, đồng thời cho biết “quá trình này vẫn tiếp diễn”.

Đề cập đến các cuộc đàm phán được tổ chức tại Alaska vào tháng 8 năm ngoái, ông Lavrov cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump là chính quyền duy nhất của Mỹ thừa nhận quan điểm của Nga về “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột Ukraine, bao gồm việc phản đối Ukraine gia nhập NATO và công nhận “thực tế lãnh thổ trên thực địa”.

Ông Lavrov cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây áp lực lên Washington để có lập trường cứng rắn hơn đối với Moscow.

“Theo tôi hiểu, Mỹ đã phần nào mất đi sự quan tâm và nhiệt tình. Họ công khai nói rằng châu Âu nên giải quyết vấn đề Ukraine, trong khi Mỹ sẽ tập trung vào Trung Quốc. Điều này đang được nói ở khắp mọi nơi”, Ngoại trưởng Nga cho biết thêm.

Ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán với Washington và tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với các đại diện của Mỹ.

“Sắp tròn một năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Alaska. Không có tiến triển nào, ngay cả trong động thái của (Tổng thống) Volodymyr Zelensky và châu Âu, không có sự thay đổi nào. Ngược lại, họ ngày càng trở nên cứng rắn và gây hấn hơn”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga chỉ công nhận Ukraine là một quốc gia không liên kết, chứ không phải là một quốc gia sẵn sàng gia nhập NATO.

“Chúng tôi công nhận Ukraine là một quốc gia phi hạt nhân, không thuộc khối nào và trung lập. Chúng tôi không công nhận một Ukraine đang bị lôi kéo vào NATO”, ông Lavrov nêu rõ.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo mục tiêu của Moscow là “ngăn chặn quá trình quân sự hóa” Ukraine và “loại bỏ các mối đe dọa đối với Nga từ lãnh thổ Ukraine”.

Tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng.

Ukraine gần đây đã tiến hành cuộc tấn công có quy mô lớn nhất vào thủ đô Moscow của Nga trong hơn một năm qua. Các cơ sở dầu khí của Nga đã bị thiệt hại sau các cuộc tấn công dồn dập của lực lượng Kiev.

Trong bài phát biểu vào tối 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine vẫn duy trì "quan hệ tốt" với Mỹ và hy vọng sẽ quay lại các cuộc đàm phán ba bên trong những tuần tới - lần này có sự tham gia của châu Âu.

“Nếu trong những tuần tới chúng ta có thể khôi phục lại cuộc đối thoại ba bên có ý nghĩa và nếu chúng ta thành công trong việc lôi kéo sự tham gia của các nước châu Âu, đó sẽ là kết quả đúng đắn”, Tổng thống Ukraine nói, đồng thời cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết.