Giải Nobel Vật lý vinh danh 3 nhà khoa học với nghiên cứu về lượng tử

Ba nhà khoa học thắng giải Nobel (Ảnh: Nobel Prize).

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao Giải Nobel Vật lý 2025 cho các nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis “vì đã phát hiện ra hiện tượng đường hầm lượng tử ở quy mô vĩ mô và sự lượng tử hóa năng lượng trong một mạch điện".

Các thí nghiệm của những người đoạt giải Nobel Vật lý năm nay đã cho thấy rõ cơ học lượng tử hoạt động như thế nào.

Giải Nobel Vật lý năm 2025 đã mở ra những cơ hội mới để phát triển thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử.

Năm ngoái, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao Giải thưởng Nobel Vật lý năm 2024 cho 2 nhà khoa học John J. Hopfield và Geoffrey E. Hinton "vì những khám phá và phát minh nền tảng cho phép học máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo".

Giải thưởng Nobel ra đời cách đây 120 năm do nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel khởi xướng, trao giải cho các hạng mục Y sinh, Vật lý, Vật lý, Văn học và Hòa bình và giải Nobel Kinh tế mới được bổ sung sau này.

Giải thưởng có phần thưởng tiền mặt trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1 triệu USD).