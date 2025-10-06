3 nhà khoa học nhận giải Nobel Y sinh 2025

3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi được trao giải Nobel Y sinh 2025 (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Nobel hôm nay 6/10 công bố giải Nobel Y sinh năm 2025 đã được trao cho 3 nhà khoa học vì những khám phá của họ "liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi".

3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi sẽ cùng chia sẻ giải thưởng cho công trình nghiên cứu về cách ngăn chặn hệ miễn dịch gây hại cho cơ thể.

"Những khám phá của họ có ý nghĩa quyết định đối với sự hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của hệ miễn dịch và lý do không phải ai trong chúng ta cũng mắc các bệnh tự miễn nghiêm trọng", Chủ tịch Ủy ban Nobel Olle Kämpe tuyên bố.

Năm ngoái, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã công bố giải Nobel Y sinh 2024 thuộc về 2 nhà khoa học người Mỹ là Victor Ambros Gary Ruvkun, với việc phát hiện ra microRNA và vai trò của nó trong việc điều hòa gen.

Năm 2023, giải Nobel Y sinh vinh danh nhà khoa học người Hungary Katalin Karikó và nhà khoa học người Mỹ Drew Weissman với phát hiện về việc biến đổi cơ sở nucleoside để phát triển vaccine công nghệ mRNA hiệu quả trong phòng ngừa Covid-19.

Giải thưởng Nobel ra đời cách đây 120 năm do nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel khởi xướng, trao giải cho các hạng mục Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình và giải Nobel Kinh tế mới được bổ sung sau này.