Georgia ngăn chặn âm mưu cách mạng màu lần thứ 5

Thủ tướng Georgia Irakly Kobakhidze (Ảnh: Georgia Today).

Thủ tướng Georgia Irakly Kobakhidze ngày 5/10 cáo buộc trong một cuộc họp báo rằng phe đối lập ở quốc gia Liên Xô cũ đã tìm cách dàn dựng một cuộc “Maidan” tại thủ đô Tbilisi hôm 4/10, khi nước này tổ chức bầu cử cấp địa phương.

“Về những diễn biến hôm qua, cụ thể là một âm mưu đảo chính, nó đã thất bại”, người đứng đầu chính phủ Georgia nói, đồng thời lưu ý rằng đây là lần thứ 5 trong 4 năm qua các âm mưu nhằm thay đổi chính quyền đã được thực hiện.

Một cuộc biểu tình của phe đối lập đã diễn ra tại Quảng trường Tự do ở thủ đô Tbilisi vào ngày 4/10. Một trong các nhà tổ chức biểu tình, cựu Tổng công tố Murtaz Zodelava, đã kêu gọi từ trên sân khấu “giành lấy chìa khóa của dinh tổng thống”, sau đó một số người biểu tình tiến về dinh tổng thống. Họ phá hàng rào bao quanh tòa nhà, và cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để ngăn chặn.

Tổng thống Georgia Mikhail Kavelashvili cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những người đã xông vào dinh tổng thống ở Tbilisi.

“Hôm qua, các lực lượng biểu tình đã kêu gọi công dân Georgia lật đổ chính phủ. Một phản ứng cứng rắn sẽ được đưa ra”, ông nói trong cuộc họp báo hôm 5/10.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia - Georgia Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đạt 81% số phiếu, theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương sau khi đã kiểm 100% phiếu bầu. Chính trị gia Kakha Kaladze, ứng cử viên của đảng cầm quyền cho chức Thị trưởng Tbilisi, giành được 71,6% số phiếu.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Georgia đồng thời đã thu giữ một lượng lớn vũ khí được cho là dự kiến được sử dụng trong các vụ biểu tình ngày 4/10, từ một kho vũ khí bí mật được phát hiện gần Tbilisi, Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan An ninh Nhà nước Georgia, Lasha Magradze, cho biết.

“Dựa trên thông tin tình báo, Cơ quan An ninh Nhà nước đã phát hiện một lượng lớn súng đạn, đạn dược, chất nổ và kíp nổ. Theo các nhà điều tra, công dân Georgia mang tên B.Ch., đã mua một lượng lớn vũ khí, điều này được chứng minh bằng nhiều bằng chứng", ông nói.

“Cũng theo thông tin tình báo, các hành động phá hoại sử dụng số vũ khí nói trên dự kiến sẽ được tiến hành song song với các vụ bạo lực quy mô lớn và âm mưu giành quyền kiểm soát dinh tổng thống ở Tbilisi vào ngày 4/10”, ông nói thêm.

Ông đồng thời cho biết các nhân viên an ninh đã “vô hiệu hóa một số cá nhân được cho là sẽ mang đạn dược và chất nổ vào trung tâm Tbilisi".

Kho vũ khí này được phát hiện trong một khu rừng gần Tbilisi. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ một người đàn ông đang lắp đặt thiết bị kích nổ từ xa. Công dân B.Ch. sẽ bị truy nã. Sau khi khám xét nhà của anh ta, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại di động, trong đó có nhiều video cho thấy anh ta báo cáo về việc mua vũ khí và chất nổ.

Một vụ án hình sự đã được khởi tố với các cáo buộc mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí, chất nổ. Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Năm người đã bị bắt giữ vì kêu gọi lật đổ chính phủ và kích động bạo lực hàng loạt, và họ đối mặt với mức án lên tới 9 năm tù.