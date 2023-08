EU nói không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano (Ảnh: DANA).

"EU đang hỗ trợ Ukraine trong một số lĩnh vực, nhưng vấn đề bảo lãnh an ninh không phải phạm trù của liên minh này", người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano ngày 8/8 cho biết.

Quan chức này giải thích: "Chúng tôi không phải một tổ chức an ninh. Đó là lý do tại sao các thảo luận về bảo lãnh an ninh thuộc phạm trù của NATO và của từng quốc gia, không phải của EU".

Hôm 12/7, các thành viên nhóm G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy) đã đưa ra tuyên bố chung về việc hỗ trợ Ukraine. Theo đó, các nước này cam kết tiếp tục viện trợ trang thiết bị quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết, thêm 12 quốc gia đã tham gia vào tuyên bố chung của G7. Ngoài ra, Kiev có kế hoạch ký kết hàng loạt thỏa thuận song phương với Mỹ và các nước khác.

Theo ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Kiev và Washington đã bắt đầu các cuộc đàm phán vào ngày 3/8 về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Việc Mỹ, đối tác chiến lược lớn nhất của chúng tôi, trở thành quốc gia đầu tiên mà Ukraine bắt đầu tiến trình này là một động thái mang tính biểu tượng. Thông qua quá trình này, chúng tôi sẽ tạo ra một mô hình thành công cho các đối tác khác", ông cho hay.

Ukraine coi cuộc đàm phán là một giai đoạn tạm thời trong khi chờ gia nhập NATO, liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt.