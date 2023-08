Ukraine bắt đầu đàm phán với Mỹ về đảm bảo an ninh

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phái đoàn đàm phán Ukraine do ông Andrii Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, dẫn đầu. Cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 3/8.

Những đảm bảo an ninh này sẽ củng cố tiến trình của Ukraine để trở thành thành viên trong tương lai của cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm EU và NATO. Đây là mục tiêu cuối cùng của Ukraine và là sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy nhất.

"Điều mang tính biểu tượng là Mỹ, đối tác chiến lược lớn nhất của chúng tôi, đã trở thành quốc gia đầu tiên mà Ukraine bắt đầu quá trình này. Bằng cách này, chúng tôi tạo ra một mô hình thành công cho các đối tác khác", văn phòng tổng thống Ukraine thông báo.

Trước đó, ông Yermak tuyên bố "đảm bảo an ninh sẽ là những nghĩa vụ cụ thể, rõ ràng và lâu dài nhằm đảm bảo Ukraine có khả năng đẩy lùi, kiềm chế các hành động của Nga trong tương lai. Theo ông, các đảm bảo an ninh sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine được gia nhập NATO.

Đàm phán về đảm bảo an ninh được cho là bước tiếp theo sau khi nhóm G7 đưa ra cam kết tại hội thượng đỉnh ở Lithuania hồi đầu tháng trước. Các thành viên G7 nhất trí đàm phán các thỏa thuận riêng biệt để cung cấp đảm bảo an ninh và giúp Ukraine tăng cường năng lực quân sự.

Ông Yermak cho biết, hơn 10 quốc gia đã tham gia vào tuyên bố của G7 và Kiev sẽ bắt đầu thảo luận các điều khoản đảm bảo an ninh trong tương lai với từng nước này.

Truyền thông Đức hồi tháng 7 đưa tin, Mỹ, Đức, Pháp và Anh gần như đã hoàn thành dự thảo thỏa thuận khung nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong tương lai gần, các quốc gia thuộc G7 và EU cũng tham gia vào cuộc thảo luận đa phương.

Theo đó, các nước tham gia sẽ ký kết thỏa thuận với Kiev, trong đó nêu rõ cách thức của mỗi quốc gia có thể giúp đỡ Ukraine. Một số quốc gia sẽ viện trợ vũ khí, hỗ trợ tài chính, hoặc lựa chọn giúp đỡ huấn luyện binh lính hay mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cảnh báo, ý định cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine là "sai lầm và nguy hiểm" vì xâm phạm an ninh của Nga. Ông Peskov nói rằng bằng cách cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, G7 "làm suy yếu an ninh của Nga và sẽ khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới".

"Cái giá phải trả không có gì là bí mật. Đất nước Ukraine sẽ vắng bóng người Ukraine do vũ khí phương Tây. Ukraine sẽ chỉ còn lại đủ người để phục vụ quân đội NATO. Ukraine không cần phải trục xuất bất kỳ ai đến Tây Âu nữa vì mọi người đã tự chuyển đến đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.