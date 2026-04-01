EU cảnh báo quay lại kế hoạch dùng tài sản Nga cho Ukraine vay tiền

Liên minh châu Âu có thể quay lại thảo luận về khoản vay bồi thường sử dụng tài sản Nga dành cho Ukraine nếu Hungary tiếp tục ngăn chặn việc phân bổ 90 tỷ euro tiền vay cho Kiev, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha.

Bà nhắc lại rằng khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine, được các lãnh đạo Liên minh châu Âu thông qua vào cuối năm ngoái, thực chất là phương án B.

Bà Kallas cho biết phương án A ban đầu là sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, do châu Âu không tìm được tiếng nói chung về phương án A, nên phần lớn các nước quyết định rằng EU sẽ tự trích ngân sách để cho Ukraine vay tiền. Tuy nhiên, do căng thẳng giữa Hungary và Ukraine liên quan tới việc trung chuyển dầu Nga qua lãnh thổ, Budapest đã chặn phương án nói trên.

Bà Kallas cảnh báo nếu phương án B không hiệu quả thì EU sẽ xem xét quay lại phương án A, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải được cung cấp nguồn tài chính cần thiết để đối phó với Nga.

Theo bà, hiện vẫn tồn tại “một số trở ngại” liên quan đến việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga cũng như việc phân bổ khoản vay cho Ukraine.

“Công việc vẫn đang được tiến hành để vượt qua những trở ngại này, nhưng đáng tiếc là hôm nay tôi chưa có tin tốt để thông báo rằng khoản vay này sẽ được giải ngân. Vì vậy, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc và hy vọng sẽ đạt được quyết định này vào lần tới”, bà nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha làm rõ rằng bà Kaja Kallas đã đề cập một cách rất ngoại giao về trở ngại đối với khoản vay.

“Tôi sẽ nêu rõ trở ngại này. Đó là Hungary, nước đang dùng vị thế là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO để ngăn chặn, và qua đó làm ảnh hưởng tới Liên minh châu Âu, toàn bộ chính sách châu Âu, quá trình mở rộng và sự đoàn kết. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng sẽ tìm ra cách vượt qua trở ngại này”, quan chức này cho biết.

Năm ngoái, EU đã tích cực thảo luận ý tưởng cung cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường trị giá 210 tỷ euro, được bảo đảm bằng các tài sản bị đóng băng của Nga.

Tuy nhiên, các quốc gia EU đã không đạt được đồng thuận về sáng kiến này. Nguyên nhân chính là lập trường của Bỉ, nước yêu cầu các bảo đảm mạnh mẽ của các thành viên EU khác cho quyết định này vì lo sẽ gặp thế bất lợi lớn nếu Nga tung biện pháp pháp lý. Phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga hiện được lưu giữ tại tổ chức lưu ký Euroclear của Bỉ.

Do đó, vào cuối tháng 12, các nước EU đã quyết định tự cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Quyết định đã được thông qua, nhưng tiền vẫn chưa được giải ngân. Rào cản là việc Hungary phủ quyết một quyết định thủ tục cần thiết để triển khai khoản vay.

Hungary tuyên bố Ukraine phải nối lại trung chuyển dầu Nga sang châu Âu để phía Budapest thông qua khoản vay. Trước đó, đường ống trung chuyển dầu Nga chạy qua Ukraine đã bị hư hại. Ukraine cáo buộc Nga tập kích nhằm vào đường ống, điều mà Moscow bác bỏ. Trong khi đó, 2 nước EU là Hungary và Slovakia cho rằng Ukraine là bên phải chịu trách nhiệm về đường ống.

Trong EU, các bên đang có các quan điểm khác nhau về cách phản ứng với xung đột ở Ukraine. Cuối tháng 2, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố EU sẽ không xem xét lại việc tịch thu 210 tỷ euro (246 tỷ USD) tài sản Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Ông gọi vấn đề này là “đã được giải quyết dứt điểm”.