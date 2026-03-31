Ukraine nói sẽ cung cấp vũ khí giúp phá thế phong tỏa eo biển Hormuz

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên ngày 30/3 rằng động thái này sẽ được thực hiện theo các thỏa thuận mới với các quốc gia Vùng Vịnh mà Kiev đã ký.

“Tất cả các thỏa thuận được hợp thức hóa về mặt pháp lý đều cực kỳ quan trọng đối với đất nước chúng tôi. Ukraine trước đây chưa từng có những thỏa thuận như vậy với khu vực này", ông Zelensky nói.

Ukraine cũng được cho là sẽ cung cấp xuồng tấn công không người lái (USV) như một phần trong nỗ lực bảo vệ tuyến hàng hải tại vịnh Ba Tư. Trong thời bình, khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Đáp lại các cuộc tấn công quân sự của Mỹ - Israel vào cuối tháng 2, Iran đã đóng eo biển này, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Ông Zelensky cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong việc giữ cho các tuyến hàng hải ở Biển Đen thông suốt là một phần trong các thỏa thuận với các nước Vùng Vịnh.

“Kinh nghiệm mở lại các tuyến thương mại đường biển, trong đó có việc sử dụng USV, liệu kinh nghiệm này có thể giúp mở lại eo biển Hormuz hay không? Họ biết rằng họ có thể dựa vào chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này, và chúng tôi đã thảo luận chi tiết về việc chia sẻ kinh nghiệm từ hành lang Biển Đen và cách nó vận hành", ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau các chuyến thăm của ông tới các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Qatar, nơi các chính phủ đã ký các thỏa thuận về quốc phòng với Ukraine.

Chi tiết của các thỏa thuận này phần lớn chưa được công bố, dù ông Zelensky đã đề cập đến việc triển khai cố vấn phòng không Ukraine tới Trung Đông.

Nga sử dụng các UAV sản xuất theo mẫu Shahed do Iran thiết kế triển khai theo từng đợt hàng trăm chiếc mỗi đêm nhằm vào Ukraine.

Đáp lại, Ukraine đã phát triển các hình thức phòng không rẻ hơn nhiều so với các hệ thống mà các quốc gia Vùng Vịnh đang sở hữu. Khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng UAV Shahed trên khắp Trung Đông, sự quan tâm đối với các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là UAV đánh chặn, đã tăng mạnh.

Theo ông Zelensky, các thỏa thuận này dự kiến kéo dài ít nhất 10 năm với mỗi quốc gia và bao gồm việc xuất khẩu vũ khí Ukraine, trong đó có USV, hệ thống tác chiến điện tử và phần mềm. Một phần nghĩa vụ từ phía các nước Vùng Vịnh sẽ là cung cấp năng lượng cho Ukraine.

“Chắc chắn chúng tôi đang nói đến sự hỗ trợ năng lượng từ phía các lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh. Chúng tôi không chỉ kỳ vọng vào điều đó, mà đã có các thỏa thuận”, ông Zelensky nói.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, vẫn đang ở Trung Đông để tiếp tục các cuộc đàm phán chính trị, bao gồm các đề nghị từ Bahrain và Oman, ông Zelensky cho biết thêm.

“Chúng tôi đang xuất khẩu hệ thống phòng vệ của mình, kỹ năng của các binh sĩ, cũng như kiến thức mà quốc gia chúng tôi sở hữu. Và từ các quốc gia này, từ các đối tác của chúng tôi, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác an ninh tương ứng. Chúng tôi đã thống nhất về các cơ hội tăng cường phòng không, phát triển chung sản xuất quốc phòng, cũng như hợp tác năng lượng, bao gồm dầu diesel và các nguồn cung thiết yếu khác mà chúng tôi cần ngay lúc này”, ông nói thêm.